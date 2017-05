Deporte 25-05-2017

En el futbol escolar, Liceo Valentín Letelier se quedó con la corona

- Goleó 3- 0 al Instituto Linares

La etapa comunal del futbol escolar en categoría sub 14, ya es historia. Se jugaron las semifinales del deporte rey en donde participaron 24 establecimientos educacionales y hubo 49 partidos.

A primera hora se enfrentaron los equipos del colegio Salesianos y Alborada para dirimir el tercer lugar de la competencia. En un vibrante encuentro donde hubo un carnaval de goles que entibiaron la tarde del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.

El cuadro dirigido por el profesor Eric Riquelme, se impuso por 3 a 2 al Alborada, y de paso se adueñó del tercer lugar en esta categoría escolar.

La finalísima la disputaron dos equipos que están acostumbrados siempre a jugar definiciones. Aunque los adiestrados por el profesor Leandro Méndez tenían una espinita clavada , puesto que hace tres años aproximadamente no habían tenido la ocasión de jugar por el título. Una de las piezas excluyentes fue el jugador David Duque, quien anotó dos de los tres goles con los cuales los liceanos dieron cuenta del elenco marianita venciendo por tres goles a cero.

Duque, dijo que “fue un título que lo trabajaron y entrenaron muchas veces bajo la lluvia, pero sin duda fue nuestro entrenador quien nos entregó todos los conceptos y nosotros seguimos sus órdenes. Ahora sabemos que vamos al provincial y vamos en busca de la victoria”.

En tanto el técnico del Instituto Linares, Oscar Baeza agregó que “al frente hubo un rival que fue totalmente superior en todas las líneas y por eso fueron los dignos vencedores y por su puesto les deseo los mejores éxitos para la siguiente etapa”.

Leandro Méndez, fiel a su estilo con la experiencia en definiciones felicitó a sus dirigidos con una arenga estilo muy similar al técnico de la Universidad de Chile, Guillermo Hoyos: “esto es el premio del esfuerzo, sacrificio porque este grupo se esforzó para conseguir este objetivo, fueron tres años en los cuales anduvimos muy mal, pero hoy lo conseguimos y tenemos que seguir avanzando con sacrificio con un verdadero trabajo en equipo nos llevara pasito a pasito a grandes alegrías. Fue un partidazo, los felicito porque dejaron todo en la cancha y jugaron una tremenda final”.

Ahora los liceanos serán nuestros representantes en la etapa provincial del fútbol sub 14, perteneciente a los Juegos Deportivos Escolares 2017.