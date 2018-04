Deporte 26-04-2018

En el Futsal: Acadi sigue liderando torneo regional y va por el Bi



Las damas siguen invictas

Apasionante fue la fiesta que se disputó en Linares, del Futssal AF7 de la Asociación Regional de este deporte. El gimnasio Nasim Nome Aguilera fue el epicentro de los duelos que dieron vida a una nueva jornada del futsal. Para el equipo Acadi futsal, la cosecha fue bastante positiva, puesto que lograron dos victorias y una derrota.

En categoría sub 17, el equipo linarense recién este año se está formando y la situación es complicada ya que no se cuenta con recintos para los entrenamientos. Y eso se ha reflejado en los guarismos. En el partido del pasado fin de semana los acadianos juveniles cayeron ante el equipo de Don Gonzalo por 5 a 2.

Los adultos que van por la lucha del bicampeonato, se impusieron en esta tercera fecha, en forma categórica por 10 a 1. Con esta victoria los linarenses son los líderes solitarios de la competencia.

El equipo femenino de Acadi también está cumpliendo un excelente desempeño en la cancha en estas primeras fechas del campeonato, luego de vencer por 7 a 2 al equipo de Candelas SC. Un dato no menor es que este elenco de Linares participó el año pasado en un torneo nacional donde obtuvo una importante ubicación.

Para el técnico José Díaz Riquelme, esta tercera fecha fue bastante positiva: “estamos contentos, porque nosotros como club y asociación queremos masificar este deporte. Tuvimos bastante público y lo mejor de todo que nos acompañaron los triunfos en las categorías varones y damas donde estamos liderando las ubicaciones. La serie sub17 está recién en proceso de formación y debemos trabajar para remontar, pero nos faltan jugadores que ya se sumarán y sin duda le darán más potencia en todas las líneas. Estamos, a pesar de que los resultados no nos han acompañado, ganando experiencia en el futsal”.

Díaz, agregó que la próxima fecha será el primer fin de semana del mes de mayo para ser más exactos el día 5, en la ciudad de Talca.

TABLAS DE POSICIONES

Categoría sub 17

1.- Candelas SC 6

2.- Trueno Futsal 3

3.- Don Gonzalo 3

4.- Acadi 0

Damas

1.- Trueno Futsal 6

2.- Acadi 6

3.- Candelas SC 0

4.- Estadio Español 0

Adultos

1.- Acadi 9

2.- Trueno Futsal 6

3.- Magi Futsal Team 6

4.- UCM Futsal 6

5.- Don Gonzalo 3

6.- Diablos Futsal 3

7.- Los Piducanos 3

8.- Universidad de Talca 0

9.- Candelas SC 0



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo