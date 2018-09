Social 22-09-2018

En el hogar de Linares de Fundación Las Rosas es una condición con la que deben lidiar todos los días Alzheimer: una enfermedad difícil y silenciosa

El 21 de septiembre, se celebró el Día Mundial de este síndrome, que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.

En Chile y en el mundo, el Alzheimer es la demencia más común, que acapara aproximadamente el 65% de los casos, constituyéndose en una de las principales causas de discapacidad y dependencia de las personas mayores. A pesar que no hay cifras regionales ni nacionales, se estima que por prevalencia, hay cerca de 200 mil personas con Alzheimer en Chile. Esto es preocupante, pues a medida que la población en nuestro país envejece, va en aumento este flagelo y todo lo difícil que conlleva relacionarse con él.

En los hogares de Fundación Las Rosas en la Región del Maule, se tejen diferentes historias entorno a abuelitos que padecen esta silenciosa enfermedad y que son atendidos, cuidados y tratados profesionalmente por el personal que allí labora. Historias desconocidas de personas vulnerables -casi invisibles para muchos-, pero que encierran experiencias duras de vida, de aquellos que con sus años van quedando olvidados.

Vivencias de hogar

La familia de Estrella es de Parral, tiene un hijo y a pesar de tener un avanzado estado de Alzheimer, se da maña para reconocer a su nuera, quien la visita sagradamente una vez por semana, reemplazando la labor de su hijo y brindándole a su suegra todo lo que está al alcance para que lleve una vida digna.

El mate y el queso -que tanto le gusta a Estrella-, son sagrados en cada visita, juntando también a las amigas de su suegra a compartir cada vez que puede en algún rincón del Hogar Sagrado Corazón de Jesús de Linares, en donde pasa sus últimos años de vida.

La nuera cuida en su propio hogar a su madre, pero el amor inagotable que tiene, le da fuerza y tiempo para visitar semanalmente a su suegra, asumiendo viajes de más de una hora, tanto de ida como de vuelta. Ella sin ser su hija biológica, ha adoptado esa actitud hace ya varios años, y es que el altruismo que se presenta en esta situación, es caso de conversación entre los mismos funcionarios del Hogar, destacando los buenos sentimientos que involucra.

Historias como la de Estrella, aumentan año a año, conforme aumenta la población de adultos mayores en país y la vulnerabilidad de éstos. Para la Terapeuta Ocupacional Rosario Acevedo, quien atiende los hogares de la Fundación Las Rosas en Linares y Talca, respecto al tratamiento que se les da a los abuelitos es “retrasar el avance del deterioro cognitivo y funcional, manteniendo las actividades básicas de la vida diaria remanente”, explicando que estas son “las actividades que la persona hace por si solas, intentamos mantenerlas en el tiempo”.

Así se dan varios ejemplos de la labor de la Fundación con los adultos mayores. Para graficarlo, es que si un abuelo con avanzado deterioro mental aun come solo -aunque lo haga de manera errática, botando comida y/o manchando su entorno, entre otros-, se facilita esta actividad, haciendo adecuaciones para que siga haciéndolo por sí solo, más apartado a veces para que no moleste a otros la situación, siempre potenciando el valor que tiene, el que siga realizando de manera independiente esta básica tarea de vida.

“Tenemos talleres de actualidad, en donde ojalá de manera diario leemos el diario, indicamos el día en que estamos, en qué país y ciudad nos encontramos, hacer recordatorio, etcétera, con la finalidad de estimular cognitivamente y practicar el lenguaje en la mayoría de los casos también”, enfatiza Acevedo.

Esta enfermedad mental tiene un periodo final muy doloroso emocionalmente, grave y duro desde el punto de vista de la salud, es la etapa terminal, en el cual la persona olvida los reflejos más básicos como tragar hasta respirar. “En eso termina el Alzheimer, y por ello todo lo que podamos favorecer en ese proceso y podamos mantener cobra importancia. Es ese el trabajo que hacemos como terapeutas con nuestros abuelitos en la Fundación Las Rosas, buscando siempre que ellos vivan sus últimos días de vida de la manera más digna”, finaliza la profesional Rosario Acevedo.

El Alzheimer y las demencias se han instalado en nuestras vidas bajo la amenaza de que con la edad aumenta el riesgo. Es mucho más que una enfermedad, quizá una de las más trágicas de nuestra especie porque nos priva de saber quiénes somos. Por eso se celebra el día mundial de este difícil condición de salud, con el propósito de que el mundo y en este caso local -la sociedad chilena-, debe saber de qué se trata y que hay que buscar como país la solución a esta problemática que no solo se vive en los hogares de Fundación Las Rosas, sino que lentamente ingresa al círculo de familiares y amigos de todos.