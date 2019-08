Policial 08-08-2019

En el Hospital de Linares fue atendida científica Ximena Dávila por quemadura sufrida en el Teatro Municipal

Atendida por algunas horas antes de ser trasladada a una clínica en Santiago estuvo la científica Ximena Dávila, quien junto al Premio Nacional de Ciencias, Humberto Maturana, visitaron el martes el Colegio Concepción de Linares y luego dictarían una Conferencia en el Teatro Municipal de esta ciudad.

Precisamente, este último evento estaba programado para las 17:00 horas del martes, pero se retrasó en su inicio por alrededor de 45 minutos. Según trascendió, la ingesta de un café que se le ofreció en ese recinto, al cual se le colocó una sustancia corrosiva, según el diagnóstico en el Hospital de Linares, se presume soda cáustica o algún polvo corrisivo, que fue confundido con azúcar, complicó el estado de salud de la profesional.

De todas maneras, participó del encuentro, pese a una quemadura en su labio y lengua y porque afortunadamente no alcanzó a tragar el líquido. “Luego de ser derivada al recinto asistencial local, se coordinó en la tarde noche, su traslado a la región metropolitana, y fue una sustancia aparentemente que es soda cáustica. Afortunadamente no trago el líquido”, señaló el Doctor Francisco Azócar, Subdirector del Hospital de Linares.

Se esperaba una versión oficial sobre lo ocurrido de parte de los organizadores, la que al cierre de esta edición, no había sido entregada.