Crónica 16-01-2019

En el litoral maulino la Seremia de la Mujer y la Equidad de Género orienta sobre prevención de Violencia Intrafamiliar

La Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG en conjunto con la seremi de Salud del Maule, INP y Fonasa, inició en la playa principal de Pelluhue, una campaña de verano destinada a orientar e informar acerca de la Violencia Intrafamiliar.

El objetivo es dialogar con los veraneantes e informarles de la relevancia de prevenir, orientar y acercarse a las mujeres que están siendo víctimas que muchas veces no saben a quién acudir ante episodios de violencia al interior del hogar.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Obrador señaló “que se está trabajando en la prevención, educación y a la vez incentivando que la mujer se atreva a denunciar en caso de maltrato o violencia, ya que si una mujer no denuncia el sistema no puede activarse para proteger a las víctimas”.

En la oportunidad, también se hace entrega del nuevo fono 14 55 de orientación para la violencia. Allí se brinda orientación en términos de cómo solicitar ayuda, a quiénes acudir o dónde denunciar. A este número se puede llamar sin contar con saldo en el teléfono, durante las 24 horas del día y todos los días de año.

De acuerdo al programa establecido el 19 de enero la campaña se centrará en Constitución y el 20 se traslada a Iloca, en la costa curicana.