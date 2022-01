Social 27-01-2022

En el marco del Día de la Educación Ambiental: Vecinos de Colbún finalizan con éxito talleres de educación ambiental Cuido Mi Planeta



La iniciativa, impulsada por Colbún S.A., permitió que cerca de 50 personas aprendieran respecto a cambio climático y cuidado de la naturaleza, creando así una mayor conciencia ambiental.



Con el espíritu de crear conciencia ambiental mediante la enseñanza, a nivel mundial anualmente el 26 de enero se conmemora el Día de la Educación Ambiental. En este mismo objetivo se enmarcaron los talleres realizados en los últimos meses por la empresa Colbún S.A. en la comuna de Colbún.



A través de 16 sesiones, vecinos de ocho sectores de la comuna adquirieron conocimientos en torno a temáticas como cambio climático, impacto de la basura en la naturaleza, manejo de residuos domiciliarios, vermicompost (compostaje con lombrices) y adecuado uso de puntos limpios, entre otros.



Bernardo Lagos, vecino del sector de La Guardia y participante de la iniciativa, destacó que “desde que recibimos la invitación a participar lo encontré fascinante, ya que iniciativas de esta naturaleza dejan bien puesta a la localidad, a las autoridades y a la empresa privada que está en la sintonía de cuidar el medioambiente, y eso nos emocionó porque nosotros amamos nuestro entorno y queremos ser un Colbún sustentable”. Los talleres fueron realizados en Santa Elena, Rincón de Patagua Oriente, La Guardia, Los Boldos, Colbún Alto, San Dionisio, San Nicolás y Bernardo O’Higgins.



Daniela Letelier, Encargada de Asuntos Públicos de Colbún S.A. en el Maule, manifestó que la importancia de estos aprendizajes comunitarios radica en poder “dar a conocer el problema ambiental sobre la basura y generar conciencia en el cambio de hábitos, incentivando el consumo responsable”. Dentro de las herramientas adquiridas, recalcó las “estrategias de gestión de residuos orgánicos e inorgánicos que, sin duda, buscaron generar un cambio de prácticas desde los hogares”, puntualizó.



Rafaela Polanco, Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales, fue quien impartió cada uno de estos talleres: “Escuchar las experiencias de los participantes fue satisfactorio. Pude darme cuenta de que es una temática transversal y que se maneja hace tiempo, cada cual hace gestión de residuos en su casa de una manera distinta y que apuntan a lo mismo, a cuidar el medio ambiente”. Asimismo, indicó que “generar estos espacios de encuentro y reflexión fue muy importante ya que es la manera de crear conciencia ambiental y poder realizar prácticas comunitarias para lograr tener un mundo más sostenible".



El ciclo de talleres se convirtió en un provechoso espacio de conversación, donde los vecinos pudieron compartir sus experiencias y formas de cuidar el medio ambiente. Antonella Barriga del sector San Dionisio, manifestó que “fue muy interesante lo que hablaron y los ejemplos que dieron. El cuidado del medio ambiente debería ser una de las cosas más importantes, por el simple hecho de que todos pertenecemos al planeta y si no lo cuidamos no podremos vivir en él”. Fresia Núñez, Secretaria de la Junta de vecinos de Santa Elena, expresó que “este tipo de talleres son muy interesantes. Nos entregaron información que nos sirvió para aprender el manejo de los residuos y poder trabajarlo desde nuestras casas”.



Estos talleres de educación ambiental son parte de Cuido Mi Planeta, programa liderado por Colbún S.A., desde el 2013 con el fin de concientizar a la comunidad respecto al cuidado del ecosistema. Además de la realización de estos talleres, como parte de Cuido Mi Plantea, se han instalado once puntos limpios en sectores estratégicos de la comuna y anualmente se ejecuta la “Campaña de Recolección de Pilas y Electrodomésticos en Desuso”. Al igual que en años anteriores, este 2022 Cuido Mi Planeta continuará realizando acciones en la comuna de Colbún, el cual abarca un trabajo en conjunto a 14 juntas de vecinos.