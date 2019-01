Social 20-01-2019

En el Marco del Programa Achibueno, Instituto Forestal inicia la cosecha colectiva de miel de sus 90 beneficiarios en el Santuario

Durante esta semana, se llevó a cabo la primera cosecha de miel, del Eje Producción del Programa Santuario de Naturaleza Achibueno, ejecutado por el Instituto Forestal, INFOR, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y financiado por el Gobierno Regional de Maule.

Este hito se realizó en el sector El Peñasco, donde al igual que en los otros 9 sectores que componen el Santuario, se seguirá cosechando miel hasta el mes de marzo.

“Noventa familias serán beneficiadas con esta cosecha, desde el sector Llepo hasta Monte Oscuro, donde iniciarán su cosecha de forma artesanal y posteriormente de manera mecanizada, esto último con el objetivo de mejorar su eficiencia y generar miel de calidad”, destacó el Encargado Regional de INFOR y Director del Programa Santuario de la Naturaleza Achibueno, Víctor Barrera.

“Debido a la abundante floración en diciembre y este mes con el Quillay, es que se escogió este sector de Peñasco para empezar la cosecha colectiva. Lo que se realizó fue desabejar los marcos en cada una de las colmenas, retirar el material, luego llevarlas a una sala donde se hizo una cosecha rústica, pero con una miel de calidad, madura y de duración indefinida”, afirmó, por otra parte, el profesional y experto apícola, Manuel Lara.

La noticia para los vecinos del Achibueno es que INFOR proporcionará a los beneficiarios del programa Santuario de la Naturaleza de una centrífuga que agilizará el proceso de extracción de la miel. Esta maquinaria formará parte de la futura sala de cosecha móvil, diseñada especialmente para los beneficiarios, con la intención de ir trasladándola por los distintos sectores, según la calendarización del programa.

“INFOR ha sido una ayuda fundamental para nosotros, la atención ha sido muy buena por parte de los profesores y sus profesionales, se toman el tiempo para enseñarnos y entregarnos conocimientos. Yo no tenía idea del mundo de las abejas y me ha gustado mucho ver como ellas se comunican y hacen su trabajo, para nosotros como matrimonio ha sido muy positivo”, señaló el beneficiario Sebastián Canales Poblete.

En marzo, al término de la cosecha de miel, INFOR enviará 15 muestras de la miel al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA (U. de Chile) para conocer el valor nutricional y análisis botánico de la miel producida en cada uno de los sectores.

“En esta temporada esperamos llegar a una primera producción cercana as 3.800 a 4.200 kilos de miel “marcha blanca”, superior a lo esperado. Sin duda, será un aporte económico para los beneficiarios del Programa Santuario de la Naturaleza Achibueno y un potencial producto con valor agregado y atractivo para los turistas que visitan la cordillera linarense durante todo el año”, concluyó el Encargado de INFOR, Víctor Barrera.