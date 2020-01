Crónica 31-01-2020

En el Maule, ha aumentado en un 27% el número de incendios Intendente Milad junto a su par de O´Higgins realizaron lanzamiento del Plan de Incendios Forestales 2020



En la oportunidad, estuvieron presentes además de las máximas autoridades del Maule y de O’Higgins, el Director Ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo; el Director Nacional de Onemi, Ricardo Toro; representantes de municipios, gobernaciones las regiones antes mencionadas e instituciones relacionadas a la prevención y combate de incendios forestales.



El Intendente Pablo Milad, señaló “muy contento de estar acá porque Chile lo hacemos todos y es compartir las experiencias que hemos vivido con estas grandes catástrofes que nos involucra a todos, no solamente a un sector. En el Maule, han aumentado en un 27%, el número de incendios y han aumentado en un 164% las hectáreas quemadas. Eso es un gran aumento, pero hemos sabido combatir de buena forma para que no ocurra nunca más, lo que ocurrió en el año 2017 que fue una catástrofe que nos afectó a todos. Si analizamos cuáles son los orígenes de los incendios, en más de un 99% es por efecto de la mano del hombre en forma directa o indirecta. Por eso tenemos que concientizar a la comunidad, para incentivar el cuidado de nuestra flora y fauna. Por eso es muy importante el trabajo coordinado, compartir las experiencias con otras regiones, pero el trabajo de prevención es muy importante”.



Intendenta (s) Ivonne Mangelsdorff, “el Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido combatirlos con fuerza, se han desplegado todos los recursos como Gobierno, para prevenir y combatir los incendios forestales. En la región llevamos un aumento de un 28% en incendios forestales y una superficie quemada en aumento de un 7%, hemos tenido 17 alertas amarillas y dos alertas rojas, pero con el trabajo coordinado hemos podido combatir de forma eficaz y oportuna cada uno de estos incendios forestales”.



Las autoridades participaron en el taller para analizar en este conversatorio junto a los distintos alcaldes y quienes integran el sistema de protección civil cómo ha sido la ocurrencia de los incendios forestales.



El Director Ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo, indicó “para nosotros la asociatividad es tremendamente importante, junto con Onemi somos más de 11 instituciones, donde los municipios y los Gobiernos Regionales, liderados por los intendentes son fundamentales en este proceso”.



En tanto, Ricardo Toro, Director Nacional de Onemi, acotó que el taller “tiene por objetivo fundamental enfrentar adecuadamente todos los mega incendios, no solo los que está viviendo Chile, sino del mundo y la única forma de enfrentarlos adecuadamente es ver qué acciones se están tomando en lo que denominamos el ciclo de la acción de riesgos y desastres que involucra la acción preventiva, un alertamiento adecuado y una respuesta que sea efectiva para poder controlar el incendio”.