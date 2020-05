Agricultura 10-05-2020

En el Maule: Usuarios de aguas se unen ante crisis

Actualmente, existe preocupación por sequía que atraviesa el país y principalmente, la región con déficit mayor a 80% de agua caída. Además, se solicita considerar al agro en las modificaciones al Código de Aguas.



“La escasez hídrica fue lo que marcó que nuestras organizaciones se unieran”, puntualiza el Presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia del Maule, Máximo Correa, la que está compuesta por 8 organizaciones (Juntas de Vigilancia del Río Lontué, Río Maule, Río Longaví y sus Afluentes, Estero Pichuco y sus Afluentes, Río Seco, Estero Carretón, Río Claro y Río Mataquito), con representación desde Curicó- hasta Parral-.

Hace un año que se organizaronpor intermedio de Sercotec, pues obtuvieron el proyecto "Fortalecimiento gremial y cooperativo" con el que se pudo constituir. En la actualidad, están trabajando unidos, lo que permite interactuar para entender los problemas y así hacer un mejor uso del recurso.

Actualmente, se trabaja en el proyecto de monitoreo nival que ejecuta la U. de Chile, con el objetivo de mejorar el conocimiento de disponibilidad de aguas en las cuencas y con ello reforzar y ajustar las decisiones de distribución y regulación por cada Organización.

Entre los desafíos, el Presidente de la Federación comenta que “hay temas comunes como la sequía y la poca nieve que ha caído. Además, buscamos que se nos considere en el nuevo Código de Aguas… somos eficientes en el uso, moviendo la agricultura y la economía del país en general, siendo un motor de desarrollo socio económico. Nuestro bien común es el agua, sin distinguir entre los cultivos, la idea es que se hagan mecanismos eficientes para poder abastecer a los regantes del Maule”.

Actualmente, hay otras regiones,como Ñuble,que están en proceso de formación de Federaciones, lo que permitirá que exista un lenguaje unificado y mayor representatividad agrícola a la hora de enfrentar temas nacionales.

Con relación a la Pandemia, en los campos no han detenido su trabajo productivo, el Presidente comenta que “el agro no puede parar, porque se debe alimentar al país. Sobre todo teniendo en cuenta que si las fronteras están cerradas, debemos producir sí o sí con las medidas de seguridad necesarias. Somos muy proactivos y representamos desde el más pequeño hasta al más grande”.



SEQUÍA

La disponibilidad de agua es cada vez menor, así existen registros hídricosmarcados desde hace 10 años y proyecciones para cada temporada de riego. Es por ello que la Federación de Juntas de Vigilancias del Maule considera quelos agricultores deben ser eficientes, tecnificando e incluso cambiando cultivos por otros que utilicen un menor recurso hídrico, siempre y cuando el terreno lo permita. Además, se debe invertir en más obras de acumulación de aguas (embalses).

El país tiene distintas realidades agrícolas debido a las diferentes cuencas que lo componenpor su geografía extensa y con diversas realidades, climatológicas e hídricas.Es por ello que desde la Federación rechazan la idea de hacer una misma normativa para todas las regiones, teniendo en cuenta que la prioridad siempre es el consumo humano y después la agricultura.

“Todos debemos cuidar el agua, el llamado es a tener un cambio de mirada y conciencia de cómo usar el recurso.Esperamos que se tenga como base al ser humano y que sea disponible y libre para todos, pero no hacer normativas que puedan afectar a los alimentos, pasando a llevar la agricultura. Si no se hace un código de aguas adecuado, la agricultura morirá”, finaliza Máximo Correa.