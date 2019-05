Social 31-05-2019

En el Maule ya hay casi 250 mil morosos

La región registra una mora promedio de $ 1.392.110, situación “preocupante” para el abogado Ricardo Ibáñez, socio de defensadeudores.cl.

Los chilenos morosos no paran de crecer en el país. Según el último Informe de Deuda Morosa de la USS y Equifax, al primer trimestre de 2019 la cifra se incrementó en un 3% y llegó a 4.604.770 personas en Dicom.



“Esta tendencia al alza de morosos en nuestro país se viene dando hace tiempo y debiéramos pensar que hacia fines del año 2020 podríamos estar perfectamente en 5 millones de chilenos que estén en Dicom”, alertó el abogado Ricardo Ibáñez, socio de defensadeudores.cl.



El profesional también mostró su preocupación respecto a la situación del Maule, ya que no se aleja de esta realidad país. Y es que en la región hay 249.384 personas en Dicom y la deuda promedio subió 4% llegando a $ 1.392.110, según el informe.



“Esta cifra es altísima si consideramos que el ingreso medio de los ciudadanos de la región es de $ 417.300 y la población llega a 1.044.950. Es decir, un 23,9% de la población se encuentra endeudada en niveles insostenibles”, dijo el abogado dedefensadeudores.cl.



Ante esto, Ibáñez hizo un llamado a la cautela en la entrega de créditos por parte de las instituciones financieras ya que “estamos ante una cultura en torno al endeudamiento, donde nos hemos acostumbrado a consumir pagando el tiempo a futuro y no a consumir con ahorros”.



Además, el abogado de defensadeudores.cl alertó de la poca información que tienen los maulinos respecto a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento que permite sanear las deudas ya sea renegociándolas o liquidando.



“Los maulinos no conocen la ley. En el primer trimestre del año, solo 48 personas optaron por la liquidación, niveles bajísimos si consideramos que hay casi 250 mil personas en Dicom. Es decir, apenas el 0,02% de morosos la utilizaron”, afirmó Ibáñez.



La situación para las empresas de la región es similar. En el Maule hay 2.870 organizaciones morosas con una deuda promedio de $ 14.335.881, según el último Informe de Deuda Morosa de Empresas de USS y Equifax, y solo 19 han usado la ley 20.720. “Apenas el 0,66% del total de empresas sobreendeudadas se han acogido a la normativa”, explicó el experto.



Con todo, el abogado concluyó que “gran parte de estos deudores que hoy día están en Dicom, podrían dejar atrás su endeudamiento sometiéndose a los procedimientos de renegociación o reorganización que establece la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento o bien derechamente declarando su quiebra. Sin embargo, por desconocimiento de esta normativa no se ocupa.