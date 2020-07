Social 28-07-2020

En el mundo: Las muertes anuales por hepatitis virales equivalen a las víctimas de dos pandemias de coronavirus



Como cada año, el 28 de julio se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, una instancia especial para que la Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE) y su filial Asociación Chilena de Hepatología (ACHHEP) busquen generar consciencia acerca de esta silenciosa enfermedad que afecta a cerca de 325 millones de personas en el mundo.

“La situación epidemiológica que está viviendo el mundo debido al COVID-19 es gravísima y de repercusiones en múltiples ámbitos, sanitario, económico y social. Esta situación requiere y tiene nuestra atención y compromiso, sin embargo las hepatitis virales son también un grave problema, con morbimortalidad muy relevante a nivel nacional e internacional y que nos acompaña durante las últimas décadas”, expresa el Dr. Robinson González, presidente de la SChGE.

Este año, el efemérides nos encuentra en medio de la mayor crisis de la salud mundial que hemos tenido en décadas, lo que nos obliga a reflexionar acerca del impacto que tienen los virus en la salud humana, particularmente en este caso, los virus que producen hepatitis. “Cuando somos testigos de más de 14 millones de personas infectadas por COVID-19 y más de 600.000 personas fallecidas, es imposible no comparar estas cifras con las consecuencias que nos dejan las hepatitis virales, las que alcanzan –según cifras de la OMS- 1,34 millones de fallecidos al año”, puntualiza el Dr. Juan Pablo Roblero, presidente de la ACHHEP.

Por su parte, el Dr. Alejandro Soza, miembro de la ACHHEP, sostiene que: “Este escenario es comparable al número de muertes por tuberculosis y supera aquellas por HIV/SIDA. En términos de muertes, las hepatitis virales equivalen a más de 2 pandemias por coronavirus cada año. Hoy existen 325 millones de personas en el mundo viviendo con hepatitis B o C, de los cuales 290 millones no están diagnosticadas”.

En el año 2016, bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos del mundo se comprometieron a eliminar las hepatitis virales con un plazo límite al año 2030. Al respecto, el Dr. Soza añade que: “la eliminación de las hepatitis virales se define con parámetros muy concretos: disminución de las nuevas infecciones en un 90% y disminución de la mortalidad en un 65%. Hoy, este objetivo parece difícil de lograr, aunque no imposible”.

Este año, bajo el lema “Encontrar a los millones perdidos”, la campaña mundial del día de la hepatitis viral, busca generar conciencia colectiva acerca de los millones de personas que están infectadas con hepatitis B y C y no lo saben, debido a que estos virus pueden estar años causando daño lentamente en el hígado sin dar síntomas. Es precisamente ese periodo de “silencio” el más adecuado para aplicar tratamientos que hoy en día son simples, muy efectivos y que permiten evitar el desarrollo de complicaciones como cirrosis hepática, cáncer de hígado y necesidad de trasplante o muerte.