Deporte 25-08-2017

En el Rugby Club Weichafe de Linares volverá a la cancha

Este sábado debutan en Rancagua

Existe una gran ansiedad en el equipo linarense por volver a jugar, puesto que lamentablemente en la primera fecha quedaron libres, en la segunda que jugaban de local se suspendió y ahora debutarán en la ciudad de Rancagua en el campeonato que organiza la Asociación de Rugby del Maule y que convoca a 9 equipos participantes.

Carlos Carvajal, jugador y presidente del club linarense de Rugby , agregó que “en este campeonato el equipo deberá viajar a representar a la comuna a distintas ciudades de la VI y VII regiones donde tendrán cuatro salidas y se medirán con los elencos de Instituto Ingles de Rancagua , Club San Fernando de la misma ciudad , Club Albatros Lobos de Constitución y Old Gergel de Curicó , por eso desde esta tribuna agradezco al alcalde Mario Meza porque nos confirmó que contaremos con un bus para estas salidas”.

Carvajal, también señaló que “actualmente el club no cuenta con una infraestructura adecuada para los partidos oficiales , es por este motivo que valoramos la disponibilidad de la autoridad de facilitarnos el recinto de calle Rengo y contar para nuestros encuentros con la cancha número 1 del Tucapel Bustamante Lastra , donde mediremos fuerzas con los equipos de Old Thunder y Club Nómades de Talca , Club Curicó Rugby de la ciudad de las tortas y Club Palkun Rugby de la ciudad de Chillán”.

El timonel, está muy contento porque están trabajando en conjunto con la Oficina de Deportes del municipio local, donde han conseguido por primera vez en Linares una capacitación para todos los profesores de la comuna para que conozcan este deporte. La actividad se va a realizar en la jornada de hoy en el liceo Politécnico, donde contarán con dos grandes jugadores que compartirán todos sus conocimientos.