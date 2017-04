Deporte 01-04-2017

En el Rugby: Comienza Torneo Centro Sur 2017

- Weichafe debuta como forastero

Son 16 equipos distribuidos en tres grupos, donde de acuerdo a las bases del campeonato clasificarán los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros, sumando 8 clasificados, que luego disputarán los cuartos de final, y para asignar las llaves se utilizará una tabla de posiciones donde se distribuirán según puntaje obtenido en la fase de grupos. Después de esta etapa continúan las semifinales, para posteriormente definir el tercer lugar y la final de este torneo de Rugby 2017.

De acuerdo al sorteo donde participarán 4 asociaciones las instituciones quedaron conformadas de la siguiente manera: Grupo 1 Club de Rugby Los Troncos A de Concepción, Old Jhons B Country Club Concepción, Universidad de la Frontera de Temuco, Universidad de Concepción, Club de Rugby Old Gergel de Curicó. En el Grupo 2: Old Jhons A Country Club de Concepción, Club de Rugby Los Troncos B Concepción, Curicó Rugby Club Curicó, Rucamanque Rugby Club Temuco, Club de Rugby Weichafe Linares. El Grupo 3: Unión de Rugby de Osorno, Jabalíes Rugby Club Puerto Varas, Los Lobos Rugby Club Puerto Montt, Club de Rugby Austral de Valdivia, Camahuetos Rugby Club Calbuco, y Traukos Rugby Club de la ciudad de Castro.

El comienzo de la competencia tendrá lugar en la jornada de hoy en las ciudades de Curicó, Concepción, Temuco, Puerto Varas, Osorno y Castro. La zona de grupos acumulará 35 partidos.

Para el equipo linarense de Weichafe, este será sin duda otro gran desafío como lo señaló el capitán Cristián Núñez: “estamos motivados y nos hemos preparado para este reto. Vamos a ir con todo para buscar el título y ese trofeo anhelado para la ciudad de Linares, en este torneo Centro Sur”.

El inicio del periplo para los jugadores de Weichafe, será esta tarde desde las 15:30 horas en Tineo Park en la ciudad de Concepción, frente al Club de Rugby Los Troncos B de la ciudad penquista.