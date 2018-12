Deporte 11-12-2018

En el rugby: Con un título Weichafe cerró el año deportivo

La próxima temporada jugarán en otra Asociación.

Como ya es tradicional, el club de rugby Linares Weichafe realizó su cena de finalización de año. En la oportunidad hubo premiación para los mas destacados de la temporada.

Carlos Carvajal, timonel del club, quedó conforme, pero dolido porque tuvieron el bi en las manos: “eran nuestras expectativas, ya que en el primer semestre marcamos la diferencia, fuimos campeones invictos en una racha que no la habíamos tenido en mucho tiempo. Finalizamos terceros en el clausura, producto de un tema que fue administrativo, pero felices de haber cerrado este año en forma positiva”.

Carvajal, agregó que el próximo año será diferente porque van a participar en otra Asociación en Aruco: “creo que era el momento de emigrar por todo lo sucedido, principalmente en lo relacionado con la organización de los campeonatos. Estuvimos 10 años, ahora la idea es proyectarnos. Tenemos claro que la competencia será más difícil, con más de 25 equipos, pero este grupo está para grandes cosas y vamos a dar la pelea. Creo que nosotros deberíamos estar jugando en Primera A”.

El timonel también señaló que a fin de mes firmarán un importante contrato con la empresa ENAP, ya que contarán con nueva indumentaria apoyada por esta empresa para las temporadas 2019-2020, lo que les dará sin duda un plus importante, debido a que además se les permitirá entrenar en dependencias de esta empresa durante toda la semana.

Por su parte, el estratega Cristian Núñez tuvo que viajar desde Santiago, porque su esposa había sido madre, estaba muy feliz al ser nuevamente padre y haber finalizado en gran nivel en lo deportivo con los torneos del presente año: “creo que fue un año súper bueno, puesto que cumplimos las expectativas que nos habíamos planteado a principios de año, que era ganar un torneo en forma invicta como nunca lo había hecho Hueichafe. Creo que este club ya se tiene que poner pantalones largos, subir un escalón más, por eso Aruco será un lindo desafío para que el equipo comience a sentir el rigor de lo que es jugar en Primera División en el nivel nacional, lo cual para nosotros era un sueño y desde el próximo año lo haremos realidad”.

PREMIOS

En la ocasión hubo reconocimientos a quienes se destacaron durante todo el año deportivo, entre ellos: Jugadores Revelaciones como Cristopher Manríquez Alcaino y Felipe Muñoz; Jugador Try Man, Pedro Méndez Luengo; Mérito Weichafe, Zorobabel Cuevas Bravo y Matías Ávila Espinoza. Espíritu Weichafe, Manuel Lara Busnahe; Mejor Jugador año 2018, Cristian Núñez Guerrero; Mejor Compañero, Carlos Alegría Soto. Al Director Técnico, Cristian Núñez Moreu.

Queremos desde esta tribuna, agradecer la gentileza del club de Rugby Linares Weichafe, por la distinción que nos entregaron en la difusión de este deporte a través de nuestro medio.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo