En el rugby: Weichafe juega partido clave esta tarde y si gana pasa a la final

Duelo se juega desde las 15:00 horas en el Tucapel Bustamante

Quieren demostrar que han sido el equipo más regular de este torneo. Están invictos y esta tarde van por más. Enfrentarán al equipo de Palkun de la ciudad de Chillán, cuadro que no ha tenido un buen pasar en el presente torneo ocupando la cuarta posición.

Carlos Carvajal, timonel del club de rugby de Linares, está ansioso para pasar esta valla: “tenemos al equipo en perfectas condiciones, sabemos que en estas instancias no hay rivales fáciles, pero también llegar a disputar la final depende de nosotros por eso trataremos primero de ganar y luego gestionar para que la final del torneo Maule Rugby 2018 se dispute aquí en nuestra ciudad, el próximo 16 de junio”.

Por su parte el jugador Pedro Méndez, sub capitán de Weichafe, realizó un llamado a los fanáticos de este deporte para que los acompañen en la cancha 3 del estadio desde las 15:00 horas: “estamos preparados, hemos entrenado con todas las ganas en la semana porque queremos llegar a la final. El primer paso es vencer en esta etapa para ir por la copa. Ya nos hemos enfrentado con excelentes resultados y esperamos ratificarlos en esta jornada”, acotó.

En la otra llave jugarán Curicó R.C con Old Thunders. Lo más probable de acuerdo a los resultados es que nuevamente se podrían enfrentar en la final del campeonato una vez más los equipos de Weichafe y Curicó. En la última confrontación ganaron los linarenses.