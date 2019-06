Deporte 07-06-2019

En el rugby: Weichafe quiere acariciar la ovalada para jugar la final de la Copa de Plata

Enfrentan este sábado al Club Toros Bío Bío en el Tucapel Bustamante

Con equipo titular confirmado y jugadores en excelentes condiciones el equipo linarense del club de Rugby Weichafe se prepara para enfrentar en otro apasionante partido y decisivo para aspirar a la gran final de la copa de plata. En esta semifinal, están con la obligación de ganar al cuadro de Toros Bío Bío.

Para los jugadores de Weichafe no será fácil el rival que está integrado por ex alumnos de la Universidad Bío Bío de Concepción. Saben de la trascendencia de este compromiso que en el caso de obtener una victoria los llevará a disputar la final de esta copa, con el ganador de la otra llave, entre Curicó y Nómade.

Poco conocen de los “Toros”, porque estaba en el otro grupo del Torneo 4 Regiones. Carlos Carvajal manifestó que es un elenco nuevo, pero que tiene varios partidos: “nos hemos preparado y entrenado para llegar en buenas condiciones mañana, por eso queremos hacer un llamado a nuestros fieles hinchas que nos han acompañado en este recorrido del campeonato. Nos han costado un poco los trabajos en la semana por el tema de las lluvias, pero ya conocemos nuestro estilo de juego y tenemos confianza en lo que puede entregar cada jugador, buscando siempre el estilo aguerrido de Weichafe, para conseguir el triunfo que nos permita ganar esta Copa de Plata”.

Un dato no menor es que el Maule, tendrá tres cartas en las semis de Plata, donde Weichafe y Curicó, serán anfitriones. El otro es el quipo talquino de Nómades, que deberá jugarse su opción en la ciudad de las tortas.

Sin duda que son partidazos en la recta final del Torneo 4 Regiones que ya comienza a despedirse, con un saldo bastante positivo. Los jugadores linarenses que quieren hacer historia y dar un paso importante para disputar la final de esta Copa son: Zúñiga, Parejas, Ravelo, Valdés, Ávila, Sepúlveda, Suazo, Yáñez, R. Valdés, Núñez, Torres, Méndez, Lillo, Pérez, Álvarez, Muñoz, San Martin, Cifuentes, Lara, Carvajal, Diaz, Martínez, Cofre, Aliste, y Cuevas. El Coach, es Cristian Núñez, y los ayudantes: Alegría, Manríquez y Tormo.

El partido por las semifinales de Plata, se juega mañana desde las 15:00 horas en la cancha numero 3 del Tucapel Bustamante Lastra.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo