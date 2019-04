Deporte 18-04-2019

En el Rugby: Weichafe sigue líder en su grupo

Su próximo rival será Rucamanque en Temuco

No podía ser mejor el debut de los “guerreros” de Weichafe, el equipo linarense que está pasando por un tremendo momento. Han jugado sus dos partidos de local con dos sendas victorias, ante la Universidad de Concepción por 34 -6 en la primera fecha y Pangue UBB de Chillán por 44 – 3.

Sin duda que este rutilante comienzo de temporada los tiene muy motivados a los dirigidos por el coach Cristian Núñez y su ayudante técnico Carlos Alegría.

Para Cristian Núñez, estos triunfos son producto del trabajo serio que esta realizando el equipo: “comenzamos este desafío desde el mes de febrero, hemos dado la sorpresa ganando al favorito del grupo la U de Concepción y el pasado fin de semana a Pangue, que es un equipo que está creciendo en el rugby de Chillán. Sin lugar a dudas el trabajo que realizan los forwards, cuya misión en poner el equipo adelante, junto a la aplicación que tuvieron a los backs, hace que el equipo esté logrando un juego más maduro y logrando plasmar la idea que este cuerpo técnico está inculcando”, afirmó.

“Esta semana ya estamos pensando en nuestro próximo desafío en Temuco, creo que estamos jugando de una gran forma y el equipo que nos quiera vencer deberá ser muy superior, porque ya tenemos un estilo de juego. Tenemos un equipo completo sin lesionados. Posteriormente deberemos jugar con Old John´s de Concepción de forasteros y terminamos en la fase de grupos con Nómades de Talca, sacando cuentas y no jugando con la calculadora ya estos dos partidos que los hemos ganado por un amplio marcador a echo que ya ganemos con un bonus track que nos deja a la cabeza de la tabla y si obtenemos dos victorias de visita nos meteríamos en semifinal, aunque la ambición nuestra es ganar todos los partidos”, agregó.

PROTAGONISTAS

Uno de los jugadores que tuvo una gran entrega en el partido fue Marcos Zúñiga, quien manifestó: “estamos muy felices, no esperábamos un marcador tan abultado, pero nos están saliendo todas las cosas y estamos marcando la diferencia. Esto es gracias al equipo que se ha tomado con mucha responsabilidad este torneo, por eso estamos invictos, cuando jugamos todos como un “reloj engranadito”, sale todo bien”.

Por su parte Rodrigo Valdés, manifestó que a pesar de lo abultado del marcador fue un partido muy trabado: “Pangue, fue un equipo fuerte, pero nosotros estamos plasmando todo lo que hemos trabajado durante la previa de este campeonato. Estamos felices de jugar con estos nuevos equipos y demostrar que Weichafe, esta para grandes cosas. Ahora vamos a enfrentar a dos cuadros que también juegan a nivel nacional que seguramente colocarán a los mejores jugadores”.

TABLA DE POSICIONES

Cumplidas dos fechas, del Torneo 4 Regiones, en el Rugby, en el grupo B, las posiciones son lideradas por: Weichafe, con 10 puntos; Old John´s, con 9; Rucamanque, 5; Nómades, 5; U de Concepción, 1 y Pangue UBB sin puntaje.

Próxima fecha 5

Rucamanque – Weichafe

U. de Concepción – Old John´s

Nomades - Pangue UBB



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo