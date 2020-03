Deporte 11-03-2020

En el Tenis: Exitosa primera fecha del Ranking Centro Sur



Linarenses se coronaron campeones en diferentes categorías.

Fueron tres días de un gran nivel tenístico en las canchas del club de tenis de nuestra ciudad, incluido el moderno court central que a pesar de que todavía no se inaugura en forma oficial, respondió con creces al desarrollo de los diferentes duelos que se disputaron. Ni hablar de la impecable iluminación que permitió, incluso, jugar encuentros de madrugada.

El balance de esta primera fecha lo entregó el presidente del Club de Tenis de Linares, Cristóbal Salas “llegaron 104 participantes de las comunas de Parral, Longaví, Cauquenes, Pelluhue, Ñuble, Chillán y San Carlos. El torneo fue muy positivo en todos los aspectos, con stand para los jugadores, de kinesiología, enfermería y comida. Hubo excelente hidratación porque se jugó con temperaturas altas. Tenemos una excelente infraestructura, con seis canchas disponibles, con iluminación de primera y el court central con hermosas graderías. Este ha sido el punto de inicio, esperamos tener más campeonatos de gran envergadura, para seguir mejorando en todo sentido. Ahora vamos a Cauquenes para representar a nuestra comuna”.

VENCEDORES

El ganador de la Primera Categoría fue el linarense Carlos Orellana, quien señaló que “estoy muy contento porque pude participar esta vez. Enfrenté en la final a Rodrigo Santos, de la comuna de Longaví. En la final me salió todo y terminé ganado por 6 -0 y 6-2. A pesar que el marcador fue contundente, igual tuve que esforzarme para quedarme con el título. Ahora, a seguir participando en otros torneos”.

Cristian Ulloa, fue el vencedor en la Cuarta Categoría “gracias a Dios tuve un gran nivel, lo que permite acceder a un nuevo escalafón. Llevo cuatro meses jugando tenis en Longaví, con el profesor Rodrigo Santos, quien ha sido fundamental en mi rendimiento. Aprovecho la ocasión para felicitar a la organización, porque todo fue fantástico”.

En tanto que, en la Categoría Novicios, el primer lugar fue para el representante de Pelluhue, Oscar Astudillo: “tuve un juego fluido lo que me permitió poder quedarme con este título en esta serie. Creo que el balance en lo tenístico fue de primer nivel, sobre todo en Primera Categoría, donde se observó a tremendos jugadores. En lo personal, seguir jugando y escalando categorías. En Pelluhue, tenemos una cancha de cemento y contamos con el apoyo de la alcaldesa para seguir trabajando y llevar los colores de la comuna en los distintos torneos”.

En la Tercera Categoría, también se impuso el tenista linarense, Francisco Reveco, tras vencer a Cristian Ferrada por 6 -1 y 6 – 0. El otro de casa que ganó fue Jonathan Pincheira, que derrotó a Marcelo Morales, con parciales de 6-1 y 6-0, respectivamente

La segunda fecha se disputará en la ciudad costera de Cauquenes.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo