Deporte 27-02-2018

En el Tucapel Bustamante Albirrojos iniciaron la pretemporada con el objetivo del regreso al profesionalismo

Un total de 22 jugadores dieron el vamos a los trabajos

Cuando el reloj marcaba las 10 de la mañana, la cancha 5 del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, fue el escenario perfecto para comenzar con los trabajos de la maquinita albirroja que prepara su artillería para el campeonato 2018 de Tercera División que tiene fecha de inicio para el mes de abril. Bajo la atenta mirada del estratega Manuel “monono” González y el cuerpo técnico, 22 jugadores en total fueron los convocados en esta primera cita con el balón.

Los hinchas, algunos todavía de vacaciones también estuvieron en las gradas para ser testigos de este primer cara a cara con los que continúan de la temporada pasada, refuerzos y algunos que tendrán que dejar todo en la cancha para quedarse en la institución que este año apuesta en grande a “luchar” por un cupo para el regreso al futbol profesional.

Presidente

Para el timonel de la institución Marcos Álvarez, esta primera práctica fue la ocasión para que la comunidad conozca y sobre todo los hinchas del “depo” que la previa al campeonato ya se inició “tenemos 22 jugadores y algunos elementos que están bajo la lupa del técnico para poder sumarse al plantel situación que deberá estar dilucidada a más tardar este miércoles”. En torno a la campaña del socio sostuvo que poco a poco va prendiendo “esperamos que esta semana la gente pueda sumarse y se haga socio aprovechando la promoción ya que a contar del lunes los precios serán diferentes. Recodar que al momento de hacerse socio se entrega de inmediato la camiseta oficial de la institución de la presente temporada y en 15 días el carne”.

Esta pretemporada albirroja durará un mes donde se trabajará la parte física y futbolística, con algunos partidos amistosos que se darán a conocer muy pronto. Al igual que la noche albirroja donde estaría confirmado un equipo de la Primera División del fútbol chileno.

Finalmente Álvarez, agregó que llegaron dos arqueros que son tremendas figuras : Rene Covarrubias, quien ya había defendido los colores albirrojos y David Pérez quien fue tercer arquero de Santiago Wanderers, jugador profesional y seleccionado sub 20 que se suma a esta campaña .

Uno de los que tendrá su revancha en Linares, será el experimentado portero Rene Covarrubias, quien no quiere desaprovechar esta opción que le brinda el futbol “la verdad que tengo bastantes lazos con esta institución, siempre me quedé con las ganas de volver para entregar una excelente presentación que nos permita regresar al fútbol profesional y feliz de estar aquí aportando con un granito de arena y llegar a este objetivo”.

Otra de las caras nuevas será Edgar Saldaña, delantero 23 años, que estará defendiendo los colores albirrojos. Su llegada se gestó gracias al llamado del técnico Manuel González, “estoy muy feliz de haber fichado en Deportes Linares, una institución con mucha historia en el fútbol, con una hinchada fiel que esperamos nos motive en cada partido que disputemos del torneo, porque juntos conseguiremos la meta del retorno al fútbol profesional”.

Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo