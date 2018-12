Deporte 27-12-2018

En el Tucapel Bustamante: Asociación Precordillera cerró año deportivo con liguilla al rojo vivo

Con excelente marco de público, con hinchadas que no dejaron de alentar a sus respectivos equipos, la Precordillera, una vez más, finalizó su campeonato con la liguilla final en las diferentes series, donde ya se conocen a los elencos que representarán a la asociación en la cita regional del próximo año.

La serie Segunda fue la que dio el vamos a la jornada de definiciones. Dos equipos que querían inscribir su nombre en lo más alto en esta temporada. Filial y Las Cruces, no se dieron tregua durante los 90 minutos de partido. Hubo emoción en ambos pórticos, pero los goles no llegaron. Hubo que definir desde los doce pasos para buscar al nuevo monarca de esta categoría. Fue el cuadro de Las Cruces el que estuvo más certero y se impuso en una dramática ronda de penales que estuvo llena de emoción y con dientes apretados, por 5 a 4.

La serie de 35 años fue calcada, puesto que Huracán de Melozal y Manantiales de la ruta Los Conquistadores también de Melozal , vivieron un verdadero clásico disputado en todos los sectores del campo de juego , pero no se hicieron daño en el tiempo reglamentario y no pudieron romper el guarismo de 0 a 0. Sólo en lanzamientos penales, se impuso el equipo de Manantiales por 5 a 4.

Donde no hubo lanzamientos desde los doce pasos, fue en la categoría 40 años. El campeón fue La Puntilla, tras derrotar a Filial por 2 a 0, coronándose como los justos monarcas de la asociación de la Precordillera.

Finalmente, en Honor, Filial San Víctor dio cuenta de un opaco equipo de Roblería, del cual se esperaba que diera la pelea, pero en la cancha quien marcó y dominó las acciones fue San Víctor, quien supo definir en los momentos oportunos y aprovechando las ocasiones. Un elenco que presentó un fútbol sólido y contundente. Se impuso por 3 a 1 y sacó pasajes para el torneo regional. Por su parte, Roblería, por ser vice campeón, también irá a la cita regional del año venidero.

El presidente de la asociación de la precordillera, Francisco Jaramillo, quedó muy contento con esta liguilla y dijo que “una vez más fuimos testigos del excelente nivel futbolístico que posee nuestra organización, fueron partidos muy apretados donde todos los equipos jugaron sus cartas. Tuvimos dos apasionantes definiciones desde el punto penal. El público disfrutó de este espectáculo deportivo con el cual hemos cerrado la temporada 2018 agradeciendo a todos quienes nos apoyaron en la realización de este nuevo campeonato”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo