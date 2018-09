Deporte 26-09-2018

En el Tucapel Bustamante, ¿cuándo será el turno del marcador?

El fin de semana recién pasado tuvimos la oportunidad de seguir a los albirrojos, en su partido ante Rengo, donde lamentablemente nos fue mal, porque no conseguimos sumar. Pero, nos llamó la atención que Rengo, una ciudad pequeña, contara con un estadio que si bien es cierto es de menor infraestructura que el polideportivo de nuestra ciudad, pero cuenta con un marcador electrónico.

El nuestro data ya de muchos años. Una de las últimas empresas en colocar su imagen fue la recordada tienda La Maravilla. Claro, que ahora no hay nada, solo un color celeste, y la ventanita donde la persona puede ver el partido y anotar los goles que se registren en el partido.

Estamos totalmente de acuerdo que el estadio no es del “depo”, pero es el principal equipo que nos representa a nivel nacional, por ello por lo menos debería tener los colores albirrojos o tal vez una mejora. Sabemos que la entrada esta preciosa, porque es nueva, pero hay que empezar a mejorar lo que está al interior. Graderías, Tribunas, Iluminación, aunque se hicieron los esfuerzos, pero todavía no está óptima. Vale decir, una inversión que esperamos se pueda concretar a través de algún proyecto a nivel regional, tarea para las autoridades. Creo que nos merecemos un estadio digno, incluido un marcador acorde a nuestros tiempos.