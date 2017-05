Deporte 06-05-2017

En el Tucapel Bustamante: Deportes Linares quiere sumar los 3 puntos frente a Gasparín

El encuentro está pactado para las 17:00 horas. Están descartados Jorge Silva y Diego Terán por lesión.

Deportes Linares se enfrenta esta tarde al cuadro de Gasparín desde las 17:00 horas en el Estadio Tucapel Bustamante, por la tercera fecha del torneo de la Tercera División del fútbol chileno.

Los dirigidos por Manuel González entrenaron toda la semana con la idea clara de quedarse con los 3 puntos en calidad de local para así comenzar a subir en la tabla de posiciones, pero principalmente para darle alegría a los cientos de hinchas que acompañan al plantel.

“Nos sentimos no muy contentos por los resultados, pero tampoco nos echamos a morir por esta situación; somos jugadores muy jóvenes y tenemos que aprender de los errores, por ejemplo la mala comunicación que tuvimos en los últimos partidos”, indicó Stefano Saldaña, jugador de Deportes Linares.

Luis Oróstica agregó que “estamos bastante bien, entrenamos distinto esta semana, ahora queremos ganar sí o sí, hemos hecho harto fútbol y harto físico, esperamos no cometer ningún error, porque es un partido clave para todos nosotros”.

Desde Deportes Linares indicaron que Jorge Silva y Diego Terán están descartados para el encuentro de este sábado, pero que de todas maneras están preparados para enfrentar este importante partido.

En la dirigencia de Deportes Linares señalaron que esperan comenzar a recuperar el rol social que tenía el club, es por esto que invitaron a un grupo de inmigrantes haitianos a presenciar el enfrentamiento con Gasparín. “Esta iniciativa nace para incluir a las personas que han salido de sus países para tener mejor calidad de vida, y como dirigencia queremos recuperar el rol social que teníamos, ya que el club no distingue, raza, color, ni etnia, somos una institución linarense que quiere lo mejor para la comunidad”, aseveró su presidente.

De acuerdo al trabajo de la semana, el estratega albirrojo jugaría con un nuevo esquema para salir a buscar el gol, con dos delanteros en el ataque un 4-4-2.

CARTELERA TERCERA FECHA

Lautaro Buin – Ovalle Sábado 16:00 horas

M.Salamanca – G. Velásquez Sábado 16:00 horas

Chimbarongo- F. Vial Sábado 16:00 horas

AC Colina – Mejillones Sábado 17: 00 horas

D. Linares – Gasparín FC Sábado 17:00 horas

Real San Joaquín - Limache Sábado 19:00 horas

Estación Central – Rengo Domingo 12:00 horas



FOTO: Gasparín.

2: Deportes Linares.