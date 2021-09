Deportes 28-09-2021

En el Tucapel Bustamante Lastra: Albirrojos ganaron batalla épica derribando al puntero por 2 a 0





Los goles fueron convertidos por Mauricio Iturra y Nicolás Ortega

Al frente tenían al líder de la competencia, un equipo que toca bien el balón y que es fuerte en todas las líneas. Pero, los sureños no contaban con la presión desde el primer minuto de los albirrojos, que no le pasaron la pelota al cuadro amarillo. Por eso llegó el premio al excelente nivel que estaban mostrando los dirigidos por Jaime Nova, quienes tempranamente sorprendían poniéndose en ventaja, porque tenían claro que la batalla había que ganarla dejando en la cancha hasta la última gota de sudor. Fue una entrega encomiable tanto futbolísticamente como físicamente, sin dejar el corazón porque cuando fallaron las piernas en los últimos minutos, pusieron la garra que los llevó a su primera victoria del torneo y de paso comprendieron que nada está perdido y lucharán cada partido como una verdadera final.

ASÍ LO VIMOS

Desde el primer pitazo del juez Carlos Valderrama, que tuvo un paupérrimo cometido, Deportes Linares comenzó a presionar en la salida de Provincial Ranco, equipo que llegó al polideportivo como líder de la competencia. Recién cuando amanecía el duelo, a los tres minutos, Nicolas Ortega birló el balón y con una media vuelta en el área, levantó la cabeza y le dio el pase a Mauricio Iturra, quien, con un zurdazo abajo potente, colocaba la ventaja para los albirrojos, merecida por lo demás. Un gol que lo gritó con todo, celebrando a distancia con la hinchada que estaba al ingreso del estadio y levantando los brazos al cielo. Era Linares el que seguía atacando y a los 8, fue Nicolás Ortega, quien sacó un remate que dio en el palo. La reacción de Ranco, llegó a los 22, donde José Lartiga, se lució para tapar un tiro de Sebastián Olmos. Los linarenses mostraron intensidad y un despliegue físico que comenzó a causar algunos inconvenientes a medida que avanzaban los minutos. Antes que terminara el primer tiempo, debió sufrir el cambio de Álvaro Tapia, ingresando Byron Hernández. Con la diferencia a favor, se fueron al descanso, con Linares, jugando el mejor partido del torneo.

COMPLEMENTO

Los del sur sabían que tenían que jugarse sus opciones, por eso buscaron el arco comenzando el segundo tiempo. Antes de los 55 minutos, se fabricaron dos tiros libres, que pasaron muy cerca del pórtico de José Lartiga. A los 67 minutos, Nova mueva la pizarra, Bastián Fuentes ingresó por Christian Zagal. Dos minutos más tarde fue Nicolás Ortega, quien tuvo el segundo para el “depo”. Claro, que luego llegarían las expulsiones de los porteros en un incidente que se registró en la mitad de la cancha. Valderrama, les mostró la cartulina roja a los dos porteros José Lartiga y Javier Contardo. Ambos elencos se quedaron con uno menos en la cancha. Para variar, llegaría la equivocación del guardalíneas Marcelo Villagra, quien invalidó un gol legítimo de Deportes Linares en el arco sur.

Cuando ya no quedaban piernas , con un equipo de Ranco , atacando , llegó el minuto 97 del partido en los descuentos , una jugada magistral del linarense Bastián Fuentes , que sacó un centro al área chica , para la aparición sin marca de Nicolás Ortega quien amortigua el balón con el pecho y antes de caer liquida con clase a quemarropa , para anotar y provocar el 2 a 0 para los albirrojos , lo gritó con todo cerrando una excelente actuación de los dirigidos por el “tiburón” Nova , que dejaron escrito en la cancha del Tucapel Bustamante, que dejarán todo en la cancha en las 4 finales restantes . El triunfo lo fueron a celebrar al ingreso de la cancha con la hinchada fiel, que no se cansa de gritar y alentar a los albirrojos que están de vuelta.

VOCES

Una de las figuras del partido, fue sin duda el siete pulmones Mauricio Iturra, quien tuvo una tremenda entrega en la cancha: “creo que esta victoria, es merito de todos, el profe, los compañeros. Teníamos claro que Ranco era un equipo que jugaba bien, por eso estaban punteros, nosotros con los pocos recursos que teníamos, sabíamos que era la última oportunidad para dejarlo todo, era matar o morir. Fue un partido muy duro y trabajado con un tremendo desgaste físico. La clave fue presionar desde el primer minuto. Tuve la oportunidad de marcar el primer gol y se lo dediqué a tres personas que tengo en el cielo y por supuesto a la hinchada que esperaba este momento”.

Alejandro Fariña, dijo que “había que ganar este partido, porque de lo contrario se complicaba más la situación. Fue un duelo muy trabajado, si bien ellos dominaron en varios pasajes, nosotros esperamos y logramos concretar las ocasiones. Ahora nos quedan 4 finales y las vamos a luchar con todo”.

Otro de los jugadores destacados fue Andrés Vergara: “en la semana entrenamos con la mentalidad ganadora y pudimos concretar. El apoyo de mis compañeros fue fundamental, terminamos todos acalambrados, pero con la primera tarea cumplida, tranquilidad a la hinchada porque vamos a dejar hasta el último suspiro en cada partido”.

Uno de los últimos jugadores, que llegó a Deportes Linares, fue Nicolás Ortega, quien anotó el segundo tanto para los albirrojos: “hoy ingresamos con todo, porque lo habíamos conversado en la semana, que había que ganar. Gracias a Dios, pude marcar lo que nos ayudó a plasmar un resultado que nos deja todavía en competencia”.

Finalmente, Jaime Nova, manifestó que este triunfo se logró, gracias al trabajo psicológico. “Nuestro equipo tiene muchas limitaciones, pero la parte de arriba están muy fuertes y eso se los dije durante toda la semana. Ranco, fue un buen cuadro, uno de los mejores, nosotros aguantamos y jugamos al contragolpe y resultó. Estuvimos muy bien parados atrás. El gol de cabeza fue legitimo el que nos anularon. Tengo calculado que, si ganamos los tres partidos en casa nos deberíamos salvar. Así como estamos jugando les va a costar a los equipos, ahora vamos a Osorno, esperamos que nos alcance. En la expulsión de Lartiga, fue justa los dos se dieron, incluso pensé que iban haber más sancionados”.



RESULTADOS

La primera fecha de la segunda rueda, tuvo los siguientes guarismos: Linares 2 – Ranco 0; Rengo 2 – Lota 1; Osorno 1 – Pilmahue 1.

TABLA DE POSICIONES

El puntero es Rengo, con 12 puntos; Lota y Ranco, con 10; Osorno, 8; Pilmahue 5 y Deportes Linares 4.

PRÓXIMA FECHA

Osorno – Linares

Pilmahue – Rengo

Lota – Ranco.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo