Deporte 28-11-2020

En el Tucapel Bustamante Lastra: Deportes Linares regresó a las prácticas luego de haber derrotado al Covid -19



El próximo miércoles juega con Deportes Concepción en Talca

Durante la semana los albirrojos volvieron a las prácticas, siguiendo todos los protocolos sanitarios. Fue en dos bloques con jugadores que dieron positivo y que finalizaron su cuarentena y los negativos. De la mano del técnico Luis Pérez Franco, quien está optimista, aunque sabe que el camino no será fácil, puesto que están en la última ubicación de la tabla de posiciones.

Con nuevas caras están probando suerte durante estos días. Algunos elementos con recorrido en el fútbol como Durán, delantero que jugó en Salamanca, y Hernández, que tuvo pasos por la Unión Española y Arica.

El estratega nacional y ayudante técnico de Luis Pérez Franco, Albert Chacón dijo que “la vuelta a las practicas fue con muchas ganas y con el objetivo de revertir esta situación que vive la institución. Llegaron 7 jugadores para tratar de reforzar algunas zonas como la media y ofensiva, los cuales estarán a prueba durante esta semana. Esperamos no equivocarnos en la elección ya que son sólo tres cupos los que tenemos. Estamos trabajando la parte física después de la situación de Covid -19 en algunos jugadores del plantel. Se nos viene un panorama muy complicado porque tenemos tres partidos pendientes, por eso los profesores Manuel Morales y Leopoldo Sagal están trabajando diferenciado en doble jornada para que no nos pase la cuenta después el aspecto físico. Lamentablemente no se nos respetó el protocolo por parte de la ANFP, ya que tenemos programado el primer partido el próximo miércoles en Talca, con Deportes Concepción. La idea es recuperar esa línea de juego que estaban realizando los muchachos, porque nuestro objetivo es mantener la categoría”.

Una de las preocupaciones en el cuerpo técnico es la parte ofensiva, la falta de gol que han tenido los albirrojos, y luego la parte del mediocampo. Por eso los tres jugadores que queden en el equipo deben ser determinantes en estas posiciones.

SEGUNDA RUEDA

La novedad del epilogo del campeonato de la Segunda “Profesional”, fue que se realizó un sorteo entre todas las instituciones. Recordar que Deportes Linares, tiene tres partidos pendientes de la primera rueda, Lautaro de Buin, Colchagua y General Velázquez.

La primera fecha de la segunda rueda, ya tiene día y horario para el “depo”. El próximo miércoles 2 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio en el Fiscal de Talca. En la segunda fecha , de local nuevamente en la ciudad del piduco , con Deportes Vallenar ; en la tercera de visita , ante Fernández Vial , en el Ester Roa ; la cuarta de local ante Deportes Recoleta ; quinta , de visita con General Velázquez; la sexta también de visita frente a Iberia ; en la séptima , de local ante San Antonio Unido ; la octava , con Lautaro de Buin de visita ; la novena , de local ante Independiente de Cauquenes, en el clásico del Maule Sur ; y en la décima de local , ante Deportes Colchagua.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo