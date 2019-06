Deporte 29-06-2019

En el Valle del Limarí, los albirrojos quieren seguir prolongando las alegrías y el liderato

Partido ante Provincial Ovalle se juega desde las 15:00 horas

Un nuevo desafío enfrenta el “depo” esta tarde en calidad de forastero. Al frente tendrá al cuadro de Provincial Ovalle, que viene de caer por la cuenta mínima en Rengo. Están en la octava posición con 17 puntos. Si damos un vistazo a los partidos que han disputado los “verdes” del Limarí, jugando en casa en el estadio Diaguita, las estadísticas indican que han disputado 6 encuentros, con 3 duelos ganados (Municipal Santiago, Osorno y Trasandino). Un empate (Limache) y dos derrotas (Rancagua Sur y Unión Compañías). Ha marcado 16 goles y le han convertido 10 tantos. En el partido ante Rengo fue expulsado el jugador Diego Cabrera. Los errores que cometió el equipo dirigido técnicamente por Rene Kloker. Durante el primer tiempo Provincial Ovalle tuvo al menos tres oportunidades claras para ponerse en ventaja o igualar el marcador en la cabeza del defensa Martín Rozas, o en los pies de Samuel Urzúa en dos ocasiones, pero la impericia de los futbolistas verdes fue más grande.

Con esta derrota el “ciclón” se quedó en la tabla de posiciones, pero no pierden la esperanza de alcanzar por lo menos un cupo para disputar el ascenso al profesionalismo, aunque saben que esta tarde no tendrán un rival fácil, puesto que Deportes Linares, quiere seguir en la punta del torneo y seguir invicto en el campeonato de Tercera División.

LOS TOROS

Fue una semana para sacudirse de la igualdad frente a Deportes Concepción, un encuentro que perfectamente lo pudieron haber ganado, pero como se presentó el partido luego de la expulsión tempranera de Bastián Irribarra, no fue tan malo. Por lo menos continúan liderando la tabla y siguen invictos.

Luis Pérez Franco, señaló en la previa que el equipo está con mucho optimismo: “estamos muy concentrados y compenetrados en nuestro trabajo. La idea es que el plantel siga cosechando puntos de visita. Queremos seguir con el invicto a pesar que es una presión extra que tenemos. Sabemos que vamos por buen camino. Hoy nos enfrentamos a un rival que también está buscando lo suyo, pero los muchachos están bien concentrados. Hemos estudiado al equipo de Provincial Ovalle, juega un 4-4 -2, con línea de 4 con sus 9 que se mueven simultáneamente los dos. Independiente de lo que haga Ovalle, nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, salir a presionar, jugar por las bandas, lo que realizamos habitualmente. Vamos a pararnos con un esquema táctico de un 4-3-3, línea de 4 y dos laterales que puedan subir constantemente, dos volantes centrales un enganche y tres arriba, para tratar de llegar y hacer daño”.

En tanto que Eliecer Pérez indicó que “trabajamos muy bien, incluso las pelotas detenidas y vamos super motivados. Ovalle, no será un rival fácil y tendremos que esforzarnos al máximo para lograr la tarea”.

Finalmente, Carlos Ahumada, quien iría de titular, opinó: “estoy de vuelta en el equipo y hemos entrenado muy bien, ojalá podamos plasmar todo lo que trabajamos en la semana. La idea es traernos los tres puntos en un reducto en el cual Linares no ha sumado en los últimos años, por eso vamos con la idea de quebrar esa mala racha. Agradezco la confianza que me ha dado el técnico y espero responderle en la cancha”.

LOS ONCE

El probable equipo titular de los albirrojos, de acuerdo a la ultima práctica de fútbol y que esta tarde enfrentará en el estadio Diaguitas a Provincial Ovalle, sería con: David Pérez, Luis Segura, Yerko Morales, Pedro Tolosa, Kevin Leiva, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Nazareno Fernández, Cristian Monsalve, Julio Castro y Bryan Núñez.

CARTELERA

Sábado

Provincial Ovale – Deportes Linares 15:00 horas

Mejillones - Ferroviarios 16:00 horas

Domingo

Rancagua Sur - Municipal Santiago 12:00 horas

Concepción - Pilmahue 15:30 horas

Osorno – Salamanca 15:30 horas

R. San Joaquín – Trasandino 15:30 horas

Limache – Rengo 16:00 horas

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo