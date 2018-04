Social 08-04-2018

En Escuela de Artillería se recordó el Bicentenario de la Batalla de Maipú y Votos de O’Higgins a la Virgen del Carmen

Con una Eucaristía en la Escuela de Artillería de Linares, presidida por Monseñor Tomislav Koljatic, el P. José Prado Capellán de Ejército y P. Lorenzo Solari, Capellán de Carabineros, acompañados de representantes de Carabineros, PDI y Gendarmería, más personal de la Unidad, encabezados por el Director de Escuela Coronel Marcelo Masalleras Viola. El Ejército, conmemoró el Bicentenario de la Batalla de Maipú y Votos de O`Higgins a la Virgen del Carmen.

La Santísima Virgen es invocada en la Patria como Reina y Madre de Chile, Patrona y Generala Jurada de las Fuerzas Armadas de Orden y Carabineros de Chile. Estos títulos fueron entregados en reconocimiento especial de la protección de la Madre de Dios a lo largo de la historia.

Ya antaño, el 5 de enero de 1817, el General José de San Martín y el General Bernardo O’Higgins, juraron fidelidad a la Virgen del Carmen como Patrona, junto con los oficiales y tropas del Ejército. Este juramento hecho a la Virgen, dio fruto en el triunfo de la Batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818.

El P. José Prado Capellán de Ejercito, invocando al Padre Dios, en esta Eucaristía solemne de la Virgen del Carmen, pidió por su intercesión, para que derrame sus gracias sobre toda la humanidad y a la Patria entera.

En su homilía, el Obispo recordó a los presentes algunas palabras del Santo Padre en su visita a Chile, especialmente en su encuentro con los Jóvenes en el Santuario de Maipú, donde también antes, el Papa San Juan Pablo II, también estuvo hace 30 años. Por ejemplo: “Amen, amen a su Patria, pues si no aman a su Patria, no les creo que aman a Jesús, porque la Patria es nuestra Madre, es la Madre Patria”… También agregó: “hoy, en este caso particular, hacemos memoria de los doscientos años de este hito fundamental y que está unido a nuestra madre la Virgen del Carmen, porque Bernardo O’Higgins uno de nuestros Padre de la Patria, lo dijo solemnemente y lo cumplió, en el sitio donde se selle la libertad de la Patria, allí se levantará un templo en recuerdo perpetuo de la Virgen Santísima del Carmen. Entonces hoy celebramos una doble memoria, ese hecho de armas, tan decisivo, pero también de esa gran inspiración y todo eso tiene que ver con nuestro hoy, cuando nos proyectamos a un futuro, que soñamos que sea grande”.