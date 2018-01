Deporte 11-01-2018

En Estadio Fiscal de Talca Sub-11 y Sub-13 del Estadio Español de Linares, campeones de la Liga Regional Puro Gol

Una jornada de fútbol y amistad se vivió en el Estadio Fiscal de la capital regional, cuando ocho escuelas de fútbol representantes de las provincias de la región dieron el pitazo final a la liga regional de fútbol formativo con una premiación de primer nivel.



La alta temperatura que afectó a la zona centro del país no fue impedimento para que se realizara una masiva actividad deportiva en dependencias del Estadio Fiscal de Talca. Se trató de la finalización y premiación de la Liga “PuroGol” la cual reúne a 8 escuelas de fútbol formativo de la región, con representantes de Talca, Curicó, Cauquenes, San Javier y Linares; la cual se jugó en partidos de local y visita generando instancias al vivir y compartir valores a través de la práctica de este deporte en diferentes ciudades.



TORNEO Y PARTICIPACIÓN



Durante todo el segundo semestre las prestigiosas Escuelas de Fútbol Formativo Estadio Español de Linares, Maximiliano Oviedo de Cauquenes, Colo Colo de San Javier, Leones del Maule de Curicó, sumadas a los representantes de la capital regional Rangers, Ceachei, Universidad Católica y Universidad de Chile animaron una entretenida liga de fútbol en 4 categorías sub 13, sub 11, sub 9, y sub 7, cada serie con dos equipos: equipo A por los puntos y equipo B proyección, por lo que se jugaron más de 400 partidos en las 14 fechas programadas, movilizando en torno al balón a más de 600 pequeños futbolistas cada fin de semana. “La idea principal de esta liga regional siempre fue darle un sentido formativo a la competencia futbolística, entendiendo que a través de la práctica deportiva nuestros niños aprenden valores necesarios para su desarrollo como personas integras”, comentó el Profesor del Estadio Español de Linares, Sergio Carrasco Villar.



ESTADIO ESPAÑOL DE LINARES EN EL PODIO



La exitosa actividad entregó trofeos por participación y medallas a todos los niños, además se premió a los campeones por categoría y un campeón general sumado los puntos de todas las series en juego. Dentro de este grupo de campeones se destacó la participación de la Escuela de Fútbol Formativo Estadio Español de Linares, quienes obtuvieron los trofeos de campeón en la serie Sub 13 del profesor Roberto Espinoza Retamal, y Sub 11 con el profesor Sergio Carrasco Villar.

La alegría de los niños era evidente tanto en la premiación como en cada fecha jugada. Al respecto Benjamín Tapia Bustos Capitán de la serie Sub 11 dijo que “para nosotros es una gran experiencia, ser campeones invictos además es un gran orgullo y esperamos seguir aprendiendo mucho más del futbol y de la vida”.

El profesor Roberto Espinoza opinó: “valoramos enormemente la ejecución de esta Liga Regional de Fútbol Formativo, son instancias para compartir y crecer en torno al fútbol, como estadio Español de Linares obtuvimos muy buenos resultados que sin duda son fruto del trabajo y dedicación con la que trabajamos, ahora queda atesorar los recuerdos y seguir trabajando para nuevos desafíos”



En las series sub 9 y sub 7 el campeón fue la Escuela de Fútbol De Universidad de Chile dirigida por el reconocido ex futbolista Carlos “Cao” Garrido, quienes además acumularon la mayor cantidad de puntaje para levantar el trofeo de campeón general.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo