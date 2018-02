Social 16-02-2018

En estadio municipal Tres días de festival tendrá Comuna de Longaví

El viernes 16 de febrero parte con la noche longaviana animada por Claudio Reyes. Sábado y domingo se presentarán Natalino, Los Galos, Los Bandoleros del Sur, Quique Neira, Zip Zup y Noche de Brujas.



Imposible no reconocer la canción “Cómo deseo ser tu amor” del conocido grupo los Galos, ellos serán parte de la parrilla programática que tendrá esta XLIV Versión del Festival “Longaví Canta”. El evento, que en su primera noche está dedicada a los artistas locales, se iniciará el viernes 16 de febrero con la presentación de del grupo “La Otra Versión”- Tributo a Los Fabulosos Cadillacs, “Los Príncipes de Chile”, “Los Alacranes del Oeste”, “Los Rivales de Chile”, “Los Corraleros del Sur”, “El Desquite” y “El Duelo”, noche que contará con la animación del conocido actor, cantante y comediante longaviano Claudio Reyes.

El día sábado 17 de febrero abrirá el espectáculo el grupo de baladas románticas y pop nacional, “Natalino”, compuesto por Cristián Natalino, y los hermanos Hugo y Eduardo Manzi. Para los más adultos posteriormente se presentará el grupo “Los Galos”, quienes se hicieran famosos con la canción “Cómo deseo ser tu amor”, en la década de los 70’. Cerrarán la jornada, con todo el ritmo de la música tropical ranchera, “Los Bandoleros del Sur”, quienes prometen hacer bailar hasta el más recatado de los asistentes.

Finalmente el día domingo 18 de febrero todo el ritmo de Jamaica se tomará el escenario longaviano con la actuación de Quique Neira, ex vocalista de Gondwana, cantante, compositor y gran exponente del reggae, quien en su carrera de solista ha sido dos veces galardonado con el premio Altazor y en una oportunidad por la Asociación de Periodistas de Espectáculos (Apes). En el humor estará Zip Zup, quien triunfó el año 2012 en el Festival de Viña del Mar. Para cerrar el evento se escogió al grupo Noche de Brujas, considerados los líderes de la nueva movida tropical chilena.

El día sábado 17, el festival será animado por Francisca Undurraga y Alejandro “Chavito” Chávez, mientras que el domingo 18 se repetirá el plato Francisca Undurraga esta vez acompañada de Francisco Kaminski.



Competencia Género Internacional



Como es tradicional en este certamen se desarrollará la competencia de intérpretes del género internacional que en esta oportunidad tendrá 12 contendores, los cuales ya pasaron la primera etapa de clasificación, y se presentarán los días sábado y domingo en busca del trofeo musical “El Nevado de Longaví”.

Los participantes son: Isaac González, José Luis Álvarez y Sara Urtubia, los tres de Longaví; Valentina Silva de Chillán; Luz Katerin de Constitución, Cristian Maureira de Parral, Patty Mercado de Valdivia, Priscila Almonacid de Puerto Varas, Oscar Rosas de San Bernardo, Renato Núñez de Concepción, José Manuel Briones de Puente Alto y Oscar Miranda de Santiago.

Los concursantes serán acompañados por la orquesta festival que dirige el maestro Rodrigo Miranda.

El primer lugar recibirá como premio 1 millón de pesos, el segundo 600 mil pesos, el tercero 400 mil pesos, el artista más popular 150 mil pesos, y el mejor longaviano clasificado 150 mil pesos.

El jurado será presidido por el director de televisión Daniel Sagües, quien estará acompañado por el director del Diario La Cuarta, Sergio Marabolí, el periodista Alvaro Sanhueza, María Ester Zamora (ex Bafona), el músico longaviano Bernardo Mosqueira y el músico Jorge Martínez.



Abonos



La entrada al festival es gratuita, pero se ha dispuesto, a petición de la ciudadanía, de 2 mil ubicaciones de platea numerada, cuyo bono tendrá un costo de 10 mil pesos, que servirá para los tres días de show y dará la posibilidad de asistir a la piscina municipal de forma liberada, durante los días en que se desarrolle el certamen artístico.



Gastronomía y Juegos



Desde la Oficina de Desarrollo Comunitario, Dideco, se informó que durante los tres días en que se realizará el Festival Longaví Canta, se contará con una amplia oferta gastronómica en un patio de comidas, al interior del recinto estadio, y se contactó a empresarios de cerveza artesanal, a fin de que puedan ofrecer sus productos a los que concurran a disfrutar del espectáculo.

La idea es generar un ambiente familiar, por ello se dispondrá de seguridad apoyada por Carabineros y se instalarán juegos inflables para los más pequeños.

“Esperamos que la gente de Longaví aproveche este espectáculo que hemos preparado y planificado con la presencia de músicos y artistas de primer nivel. Queremos tener una verdadera fiesta para culminar este verano con alegría”, explicó el alcalde de Longaví, Cristián Menchaca.



Reina del Festival



Como condimento especial, la organización del festival dispuso de la elección de la reina del certamen, quien recibirá un premio en dinero de 300 mil pesos.

Son 10 las participantes que deberán sortear diferentes pruebas estipuladas en el concurso y que finalmente serán seleccionadas por la prensa acreditada en el festival.

Las competidoras son: 1-Paulina Sepúlveda Álvarez, Basemat Zura López, Eva Vásquez González, Claudia Bórquez Troncoso, Yany Santos Rojas, Andrea Aravena San Martín, Victoria Vildósola Castillo, Elizabeth González Lillo, Carla Bravo Folch y Flor Suazo Rivera.