Opinión 18-01-2019

En Familia

¡Aquí te quería pillar sinvergüenza! ¡¿Qué pasó con las pulgadas que nunca me fuiste a pagar?!

-No comprendo… señor.

-¡Cómo que no comprendes! ¡Te hablo del bosque que te di en medias y del que jamás me fuiste a dar cuenta!… Capaz que sea esta misma madera - le dice el enojado hombre a su interlocutor, quien estaba arrimado a un castillo de tablas-.

-Señor… no recuerdo haberlo visto antes.

-¡No te hagas el leso; si no soy ciego!

-Señor…, quizás usted me confunde con mi hermano…No sería la primera vez que me veo en aprietos por su culpa.

-¡Cómo que tu hermano, si andas hasta vestido igual!

-Señor, usted no sabe lo que me costó recuperar ésta ropita. Es de lo poco que logré salvar de la herencia de mi padre…Mi hermano se lo llevó casi todo… ¿y de que era el bosque, señor?

-De pino…

-Con razón anda vendiendo tanto pino. ¿De dónde lo habrá sacado este diantre? Decía yo.

-¡Hmff!..., mira…, o lo haces muy re´ bien, o yo soy tonto…, porque como que te voy creyendo.

-Créame no más… señor.

-Bueno, pero si me estás engañando te las vas a ver conmigo. Ésta no la ando trayendo pa´ bonito -dijo mostrándole un revolver-.

-Señor - reconociendo el arma-. Este revólver también era de mi finado padre…

-Mira, ahora que me doy cuenta me lo vendió un chiquillo igualito a ti.

-¡Mi sobrino Alberto!..., ¡ve!..., ¿No le digo yo? Si arrearon con todo.

-Y, ¿dónde se supone que vive tu hermano?

-Pa´l lado de Tirúa. Yo lo acompañaría…, señor, pero no puedo. No tiene por donde perderse. Tira derecho por ese camino - indicándole con la mano- pasa unas lomitas pocas, hasta que tope con la primera casa que encuentre. Está pa’l lado arriba…, ahí vive.

Parte Don Benicio, y luego de unas vueltas y revueltas por un fangoso camino -entre unas lomas coloradas, donde no se veía un alma-. Llegó a una casa de tablas, colindante con unas rumbas de madera de pino.

Tras llamar, salió reposadamente un hombre vestido con una ropa toda trajinada, salpicada de virutas.

-¡Ah!, ¡Tu sí que eres quien ando buscando! Te reconozco por la cojera.

¿Que fue del bosque de pinos que me aserraste?

-¿De qué me habla…señor?

-¿Cómo que de qué te habló? De las pulgadas que me quedaste debiendo cuando me fuiste a cortar el bosque, el mes pasado.

-No sé de cual bosque me habla…, señor. Hace más de un año que

no trabajo con madera.

-¡¿Pero ustedes que se han creído?! ¡¿Por quién me han tomado?!

-¿Nosotros?... ¿Quienes…, señor?

-Tú y tu hermano, pues.

-¡Ah! ahora entiendo…, señor. Usted me está confundiendo con el

sinvergüenza de mi hermano. No sabe usted por todas las que me ha hecho pasar.

¡La mala suerte mía que seamos gemelos!

Según he sabido hasta cojea igual que yo, que es lo único en que nos diferenciamos, cuando hace sus fechorías.

-¡Qué gemelos ni que nada! ¡¿Ustedes me han visto cara de qué?!

¡O me pagan, o los meto presos! Ahora mismo voy al juzgado.

-Señor…

Partió don Benicio por el mismo camino, con el mismo fango.

No le costó mucho dar con el juzgado. Era una construcción de madera a un costado de la plaza.

Entra Don Benicio y, tras de un mesón ve a un hombre escribiendo.

Le pregunta por el juez, y éste, sin mirarlo, estirando un brazo le indica una puerta diciéndole:

-Tiene que hablar con el secretario…Señor.

Golpea la puerta que le indicó el escribiente, quien está mirando de reojo, y entra tras escuchar una voz que dice: Adelante.

-Buenos días -le saluda al entrar-. ¿El secretario?

-Con el habla, ¿qué se le ofrece… señor?

-Mire… ¿Pero, cómo?... Si usted es igual al que me trae por aquí.

-Y eso que tiene de raro, todos nos parecemos a alguien.

-¡Es que ustedes son idénticos! Es igual a uno que me aserró en medias un bosque

-No me diga…, señor…, otra vez lo mismo… Ni me lo nombre oiga. Casi he perdido el puesto por causa de él…, es mi hermano.

-¡No me salga con que son trillizos!...

-No…señor ¿por qué me dice eso?

-¡Pero si con usted ya he visto a tres idénticos!

-¡Ah! Entonces posiblemente usted ha conversado con alguno de mis

primos hermanos..., señor.

-¡¡ ¿Qué ?!!

¡No, no puede ser!

Sólo quiero mi madera…, señor.





(Manuel Antón)