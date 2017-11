Crónica 16-11-2017

En Gobernación de Linares “Migración Segura”: PDI lanza campaña ante el aumento de un 200 por ciento de visas

De acuerdo a las cifras entregadas por el Sub Comisario Mauricio Burgos, jefe de Extranjería de la Prefectura Linares, durante el primer semestre de este año unos 14 millones de extranjeros entraron y salieron de nuestro país y sobre mil personas no pudieron ingresar debido a que presentaban antecedentes en el sistema. El trabajo de los detectives debe ser entonces muy exhaustivo en todos los puntos fronterizos de nuestro país, esto, según palabras del sub comisario “permite llevar adelante un perfilamiento de extranjeros”.

Por eso la Policía de Investigaciones lanzó la campaña “Migración Segura”, que busca dar a conocer cómo se desarrolla el control migratorio en la frontera chilena. “Nuestra función como PDI es fiscalizar la permanencia en cualquier lugar de nuestro país; y acá en la zona de Linares la mayoría de los ciudadanos haitianos llega con la intención de quedarse definitivamente” dijo el Subcomisario Burgos.

El Gobernador Provincial de Linares, Pedro Fernández Chávarri señaló que “es difícil darnos cuenta de que estamos bien. Chile es un país que incentiva, por eso tenemos tantos migrantes. La ley que rige actualmente al parecer es muy débil, de ahí que la modificación que se tramita en el Congreso busque precisamente establecer nuevas orientaciones en este sentido. Hoy, existen personas que traen extranjeros y que incluso costean sus viajes a Chile, hay gente que hace un poco estas jugarretas, respecto de que vienen como turistas pero se quedan trabajando”.

En tanto, la abogada de Extranjería de la Gobernación de Linares, Paola Maureira indicó que “en lo que va de este año 2017 se han tramitado 250 visas, lo que representa un aumento de alrededor de 200%, y que se visualiza además considerando la próxima llegada del período estival. En la mayoría de los casos el tema salarial es lo prioritario para ellos” por la seguridad que les muestra nuestro país.

Ante la pregunta de si es efectivo que los empleadores deban pagar los pasajes de regreso a los extranjeros al término de una situación contractual, la jurista comentó que no es efectivo puesto que esta cláusula fue eliminada desde hace un tiempo.

Para garantizar la seguridad en las migraciones y el turismo, la PDI trabaja en diferentes ámbitos como lo es el reconocimiento y validez de documentos de identidad, perfilamiento y análisis de datos, aplicando procedimientos de 30 a 40 segundos que permiten detectar perfiles de riesgos en un paso fronterizo y una inspección secundaria orientada a fortalecer y apoyar las labores de los controles fronterizos de la PDI.