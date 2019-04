Deporte 16-04-2019

En guerra de goles: Valioso empate de forastero consiguió Deportes Linares ante Brujas de Salamanca

Los tantos fueron obra de Bastián Irribarra y Julio Castro

Actualmente son cuatro los equipos que se mantienen invictos en el campeonato de Tercera División y que no conocen de derrotas: los líderes Concepción y Limache, que han ganado todos sus partidos y Deportes Linares con Rancagua Sur.

Tras un viaje agotador, pero con un bus con todas las comodidades, los albirrojos, sumaron un nuevo punto, jugando como visitantes. En la cancha 2 del estadio municipal de Salamanca, se jugó el compromiso ante el cuadro de Brujas de Salamanca.

A los 36 minutos, fue el capitán Bastián “gato” Irribarra, quien colocaba en ventaja a los linarenses. Con este guarismo se fueron al descanso con un equipo del Maule Sur que jugaba mucho mejor y se reflejaba en la cancha con las oportunidades que se creaban.

En el complemento se fue con todo el elenco local, y a los 56 minutos llegó la paridad para el equipo de Brujas, por intermedio del jugador Javier Cabezas. Cuatro minutos más tarde Joaquín Aguilera quebraba la igualdad y daba vuelta el marcador.

Sin embargo, el “bendecido” Julio Castro, que está en su mejor momento en los albirrojos, concretaba el empate a los 62 minutos para los dirigidos por Luis Pérez Franco. El local buscaba por todos los lados quedarse con la victoria y nuevamente se puso en ventaja a través de Diego Aguilera, a los 68 minutos. Pero el “depo” no estaba para sorpresas, más aún que estaba haciendo un correcto partido, por eso justicia divina y el artillero máximo quien hace rato es amigo de las redes Julio Castro, estampaba otra vez su nombre para facturar el definitivo 3 a 3 para Deportes Linares. Un punto de “oro” tras un largo y cansador viaje.

OPINIONES

Para el autor de uno de los goles, el “gato” Irribarra, este partido fue muy complicado: “jugamos en una cancha muy difícil, pero logramos sacar un punto después de un viaje de más de 9 horas. Nos pusimos en ventaja, después nos dan vuelta el marcador, pero lo logramos empatar. En lo personal con gusto amargo porque son pelotas que no pudimos despejar y nos liquidaron, pero que nos sirva de experiencia, lo más importante, seguimos sin perder. Quizás nos faltó estar más concentrados. Ahora a pensar en Trasandino, el próximo sábado en nuestra casa”.

En tanto el goleador del equipo linarense, Julio Castro, agregó que siempre es positivo sumar: “nosotros veníamos por los tres puntos, lamentablemente no se nos dio como esperábamos el partido, tuvimos varias ocasiones de gol en el primer tiempo que no las pudimos concretar y a la larga nos trajeron consecuencias. Un terreno de juego muy esponjoso donde nunca nos acomodamos. Pero, no hay desconocer que Salamanca fue un equipo muy duro, que jugó la mayoría del partido a pelotazo para aprovechar los errores, y lamentablemente lo pagamos caro, aunque un punto de forastero no es malo y seguimos invictos”.

El conjunto albirrojo formó con: David Pérez, Valther Rozas, Bastián Irribarra, Pedro Toloza, Ian Pávez, Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, Hernán Araya, Luis Segura, Bryan Porflidtt y Julio Castro.

RESULTADOS TERCERA FECHA

Concepción 1 – Mejillones 1

P. Ovalle 1 – U. Compañías 2

Limache 5 – Ferroviarios 0

R. San Joaquin 0 – M. Santiago 0

Osorno 1 – Pilmahue 1

Salamanca 3 – D. Linares 3

Trasandino 0 – Rengo 1

TABLA DE POSICIONES

Los líderes de la competencia son los elencos de Limache y Deportes Concepción con 9 puntos; Provincial Ovalle, 6; Deportes Linares, 5; Rancagua Sur, Salamanca, Unión Compañías y Rengo, con 4; Trasandino y Municipal Santiago, con 3; Osorno, Real San Joaquín y Pilmahue, con 2; y los colistas Mejillones y Ferroviarios sin puntajes.

PRÓXIMA FECHA 4

Linares – Trasandino

Pilmahue – Salamanca

M. Santiago – Osorno

Ferroviarios – R. San Joaquín

U. Compañías -Limache

Mejillones - D. Concepción



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo