Deporte 07-01-2020

En infartante partido: Nacional ganó a Yerbas Buenas con el último suspiro en serie de Honor

Junto a Oscar Bonilla son los líderes en la liguilla de la Zavala faltando una fecha

En un duelo no apto para “cardiacos”, los dirigidos por Carlos Chacón, vencieron en el último minuto a los de la comuna histórica. El equipo de Yerbas Buenas, adiestrado por Enrique Castro, tuvieron la opción de haber cambiado la historia del pleito, luego de haber desperdiciado un tiro desde los doce pasos, que en rigor fue contenido por el portero de Nacional, Juan Pablo Soto.

A decir por los asistentes este partido fue el mejor en lo que va de la liguilla, que ya entra en su etapa final. Un encuentro “bisagra”, donde quien anotaba el gol se quedaba con la victoria.

En el primer tiempo, los “oro y cielo” de la comuna vecina, tuvieron la opción de haberse ido en ventaja, pero fue mérito del arquero de Nacional, quien en una magistral “tapada” impidió el grito de gol en las gargantas de los hinchas que llegaron para alentar a su parcialidad. El agónico gol llegó a través de una jugada creada por Jeremy Quezada y el ex Deportes Linares , Eliecer Pérez , que dejó pasar el balón para que apareciera el delantero Hans Sepúlveda , quien con un toque suave al lado izquierdo ante la salida del guarda tubos yerbabuenino puso la “redondita” al fondo de la red, faltando dos minutos para el término del compromiso, provocando la algarabía en la parcialidad de los “celestes” de Nacional, que tras este triunfo se meten en la pelea por acompañar al campeón de la serie de Honor , Diablos Rojos, al torneo más importante la copa regional .

Claro que todavía falta una valla muy importante: el cuadro de Juventud Batuco, elenco que perdió el fin de semana pasado por la segunda fecha de la liguilla, aunque no se olvidan de la otra llave, puesto que Oscar Bonilla sumó la misma cantidad de puntos y deberá medirse con otro equipo que también cayó en esta segunda jornada, Yerbas Buenas.

Perfectamente se puede dar una igualdad, de puntaje entre los dos aspirantes al cetro en esta categoría, Nacional y Oscar Bonilla. En el caso de producirse esta situación ambos elencos deberán jugar por la definición en un partido extra.

VOCES

Para ex Deportes Linares, Eliecer Pérez, quien estaba descontento por el fútbol, este triunfo lo reencantó en esta actividad: “ganar de esta manera, a un rival tan complicado nos llena de alegría y nos mete en la lucha por el título. Sabemos que enfrentamos a otro rival directo como es Juventud Batuco, pero vamos a ir con todo porque este plantel y la hinchada se lo merecen”.

El goleador de la jornada fue Hans Sepúlveda, quien dijo que fue un difícil partido: “teníamos claro, que esto se definiría por detalles. Ellos tuvieron un penal que fue tapado por nuestro portero, lo que fue un golpe anímico para todos mis compañeros, y gracias a Dios me quedó una ultima pelota, donde quedé sólo con el portero y pude embocarla, lo que nos permite jugarnos la opción por ser los mejores de la liguilla y estar presentes en el torneo más importante de clubes campeones”.

Finalmente, el portero del equipo de Yerbas Buenas, Alejandro Flores, manifestó que “fue lamentable esta derrota, producto de una desconcentración nos terminó por alejarnos del objetivo que era campeonar. Agradecer a la gente de Yerbas Buenas por todo su apoyo. Que nos sigan acompañando como lo han hecho durante todo el campeonato”.

ESTADÍSTICAS

Nacional (1): Juan Pablo Soto, Nicolás Mendoza, Ramon Zúñiga, Jean Paul, Benjamín Fuentes, Rodrigo Muñoz, Hans Sepúlveda, Eliecer Pérez, Jeremy Quezada, Jaime Soto, Felipe Ortega. DT: Carlos Chacón.

Y. Buenas (0): Alejandro Flores, Marcelo Sánchez, Fabian Vivanco, Sebastián Flores, Jorge Hidalgo, Felipe Acevedo, Cristian Alcaino, Miguel González, Bastián Reyes, Rodrigo Osses, Felipe Munita. DT: Enrique Castro.

Juez: Iván Zurita

FOTO: Hans Sepúlveda, autor del gol del triunfo.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo