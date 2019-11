Crónica 13-11-2019

En Italia Investigador de INIA Rayentué se capacitó en el uso de herramientas genómicas para el mejoramiento genético de trigo

Fueron 60 mejoradores e investigadores públicos y privados de todo el mundo, que se dieron cita en Bolonia, Italia, para asistir al curso de “Mejoramiento de trigo asistido por herramientas genómicas”

Durante los días 28 y 29 de octubre, recién pasado, el investigador de INIA Rayentué, doctor Christian Alfaro, participó en el curso “Genomics-assisted breeding of wheat” (mejoramiento de trigo asistido por herramientas genómicas) realizado en la ciudad de Bolonia, Italia.

El curso, organizado por el grupo de expertos de genómica y mejoramiento de trigo candeal pertenecientes a Wheat Initiative, tuvo como objetivo principal capacitar a un grupo de 60 mejoradores e investigadores públicos y privados de todo el mundo, en el uso de las herramientas genómicas disponibles y que actualmente se usan en los programas de mejoramiento de trigo a escala global.

Según explicó Christian Alfaro, a su regreso a Chile, la capacitación, fue dictada por científicos de los mejores centros de investigación a nivel mundial, como lo son NIAB, del Reino Unido; CIMMYT, de México, INRA Francia y JFK Alemania, además de universidades, entre ellas las de Minnesota y North Dakota de Estados Unidos; Saskatchewan, Canadá y Bologna, Italia, y empresas tales como Limagrain, especialista en semillas de cultivos extensivos, semillas hortícolas y productos cerealeros.

Junto con agradecer la oportunidad de participar en un curso de alto nivel, el investigador de INIA, señaló: “fue una gran oportunidad para interactuar con pares, enfocados en usar las herramientas genómicas efectivas que asistan a los programas de mejoramientos en el desarrollo de variedades de trigo, adaptadas a los ambientes objetivo, tolerantes a enfermedades y de alta calidad industrial”.

Asimismo el doctor Christian Alfaro, indicó que INIA Chile, a través del Programa de Mejoramiento Genético (PMG) de trigo candeal, ha sido invitado por Wheat Initiative, para formar parte del grupo de trabajo de expertos sobre genómica del trigo (Expert Working Groups on Durum Wheat Genomics and Breeding). Lo que calificó como “una gran oportunidad para integrar esta red internacional y acceder a capacitación especializada y sobre todo a germoplasma de trigo candeal desarrollado por este consorcio de investigación”, puntualizó el investigador.

Cabe señalar que la participación, del investigador de INIA, en esta capacitación internacional, fue financiada por una beca de Wheat Initiative y el convenio privado que el instituto mantiene hace décadas con Lucchetti S.A.