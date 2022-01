Deportes 04-01-2022

En la competencia de la Zavala: Diablos Rojos cada vez más cerca de alcanzar una estrella

Faltando dos fechas para el término del campeonato enfrentará al poderoso equipo de Nacional dirigido por el “Monono” González

El pasado fin de semana debían jugar los cuadros de San Antonio Lamas con Unión Cobra, encuentro que no se disputó debido a que Cobra avisó con anterioridad que no se iba a presentar. San Antonio Lamas se quedó con todos los puntos en las diferentes series. En la tabla de posiciones en la categoría de Honor, los “naranjas” de Lamas quedaron terceros y con grandes expectativas de luchar por la copa.

Sin duda que el cuadro de Diablos Rojos, tiene la primera opción de quedarse con la corona del torneo de preparación. Los “rojos” están liderando la tabla de colocaciones con 28 puntos, seguidos por San Antonio Lamas, que suma 26 y más abajo Nacional, con 24.

A todas luces la fecha que se disputará este fin de semana, asoma como clave para la definición del titulo en esta serie, puesto que que Diablos Rojos, deberá medirse con Nacional. Mientras que San Antonio Lamas, podría sacar provecho en el caso de una igualdad entre ambos equipos, claro que tendrían que ganar al sorprendente Caupolicán, aunque el cuadro del toqui ya perdió opción de alcanzar la cima.

Por eso el elenco de Diablos Rojos, corre con la primera posibilidad, claro que deben medirse con Nacional, un equipo que, a pesar de las inversiones realizadas en jugadores, no le han acompañado los resultados. Uno de los pilares fundamentales en el equipo de Diablos Rojos, es el ex jugador de Deportes Linares, Freddy Vásquez, quien en el partido anterior fue clave para dar vuelta el marcador y quedarse con el triunfo ante el Deportivo Yerbas Buenas, por 2 a 1 en el epílogo del encuentro.

En el plantel de Diablos Rojos saben que si pestañean, pierden, por eso deberán entrar muy concentrados en un partido que podría darles la puerta de entrada al título que lo buscan con todas las ansias. No será fácil el equipo de Nacional que es dirigido por el técnico con más preseas a nivel nacional y regional en el fútbol amateur, Manuel “monono” González. Asoma como la gran previa de los dos equipos que lucharán por ser el mejor en la próxima edición de la Copa de Campeones 2022. Dos fuertes rivales que jugarán con dientes apretados este domingo en la cancha municipal.

Agregar que Nacional podría bajar una estrella este domingo en la serie de 35, puesto que, con el empate, ya son campeones.

Recodar que los encuentros parten a las 13:00 horas y el valor de la entrada será de mil pesos por persona y los autos 500 pesos.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo