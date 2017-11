Deporte 14-11-2017

En la Gobernación Provincial Deportes Linares celebró sus 62 años y reconoció a los mejores

Los hinchas albirrojos eligieron a los mejores jugadores, pero además se premió a los más colaboradores durante este año 2017.

En la Gobernación Provincial el Club Deportes Linares celebró sus 62 años con una ceremonia que premió a los mejores, pero no sólo dentro de la cancha, sino que también a los que los acompañan día a día.

Recordemos que el club albirrojo se fundó el 19 de noviembre de 1955, de la fusión de los clubes amateur “Arturo Prat”, “Español” y “Olimpia”, y en 1956 el “Lister Rossel” comenzó a militar en el torneo de la Segunda División, actualmente el equipo está en la Tercera División.

El Presidente de Deportes Linares, Marcos Álvarez, valoró el trabajo que se realizó durante el 2017, donde el objetivo principal fue recuperar la identidad y a la hinchada, pero además la mística del “Depo”.

“Contento porque con esto vemos que el equipo está más vivo que nunca, estamos felices porque estamos dentro de los primeros 8 y administrativamente estamos muy ordenados, esperamos el 2018 sea nuestro año y podamos lograr el objetivo de volver en los próximos 4 años a la Primera B”, dijo Marcos Álvarez.

Los barristas también quisieron destacar este día, fue el caso de David “el Bicho” Alfaro integrante de la Lujuria Albirroja, “es un honor cumplir 62 años, estamos agradecidos del trabajo que se ha hecho, acercar a Deportes Linares a las poblaciones, a las comunas aledañas, como hincha queremos que Deportes Linares prevalezca a lo largo del tiempo, porque ha costado mucho erradicar la sociedad anónimas de la institución, ahora el club está en manos de la hinchada, y por ello estamos muy comprometidos”.

Los jugadores más destacados

Los hinchas albirrojos eligieron al Mejor Jugador 2017 de Deportes Linares y el premio recayó en el jugador oriundo de Linares Lucas Mondaca, quien destacó durante todo el campeonato por su entrega cuando vestía la camiseta albirroja.

“Me siento orgulloso, primero dar gracias a Dios por el reconocimiento y la gente que valora el esfuerzo que hacemos día a día, sacamos todo esto adelante con mucho esfuerzo y la hinchada ha sido muy fiel y nos ha apoyado en todos los partidos”, manifestó Lucas Mondaca.

Los hinchas de Deportes Linares también destacaron a 2 jugadores por su entrega y por su buen rendimiento en el campeonato de la Tercera División, se trata de Cristian Castillo y Alejandro Fariña, ambos de la zona, específicamente de la comuna de Yerbas Buenas.

La prensa eligió además al jugador revelación del año y el ganador fue Arón “el bíblico” Araya, jugador oriundo del sector Huapi de Linares y que ha demostrado gran entrega en el club y con los colores del club.

“No esperaba este reconocimiento, estoy contento por el premio y por la sorpresa, esta es una división que cuesta y además Linares comenzó todo con jugadores nuevos, los dirigentes igual y terminamos todo bien”, indicó Arón Araya.

La hinchada albirroja también eligió el mejor gol, y el premio recayó en Mauricio “Fuga” Rivera, por su gol convertido en el último partido de local frente a Salamanca, el 6 a 2 para los dirigidos de Manuel “Monono” González.

“Fui reconocido por el mejor gol del año, tuvimos varios goles muy bonitos y estoy agradecido por ser destacado por la hinchada, le agradezco a la gente y a mis compañeros, que gracias a ellos salen los goles”, señaló Mauricio Rivera.

El “Depo” ha recuperado la mística, y por ello los dirigentes premiaron al jugador más perseverante, se trata del portero Ivar González, que comenzó de banca y termino siendo un pilar fundamental en el equipo titular del Deportes Linares.

“Agradecido, no pensaba que me iban a premiar, incluso llegué tarde a la premiación, estoy agradecido de la gente y del club por este premio, nosotros hemos sentido el apoyo de los hinchas de local y de visitante y esto nos sirve mucho”, añadió Ivar González.

Los hinchas y colaboradores más destacados

La hinchada albirroja además eligió a los hinchas más jugados y los ganadores fueron Julio Ramírez, más conocido como el Pelao Caro y Sonia Villagra, la tía Sonya, pero además destacó a Gabriel Tiznado por acompañar a todos lados a Deportes Linares y a Juan Bustos por su gran apoyo al depo.

Pero además se valoró a los trabajadores del Estadio Tucapel Bustamante Lastra, representados por Juvenal Cifuentes, quienes siempre tienen la cancha en las mejores condiciones para el plantel del Depo.

Como el mejor colaborador se eligió a Carlos Álvarez, hincha que ha prestado toda la ayuda que necesita el plantel, pero además se premió a la autoridad más comprometida y fue elegido el concejal Luis Concha, “el Montañez”, quien siempre ha estado dispuesto a apoyar a Deportes Linares.

“Estoy muy contento, esto ayuda para que sigamos apoyando con más gana al depo, con un granito de arena se puede ayudar mucho, para lo que necesite el club siempre estaré, yo estoy en el estadio todos los fines de semana, y ojala que los árbitros no nos sigan perjudicando”, dijo Luis Concha, la autoridad más comprometida con Deportes Linares.

Además se premió a los jugadores históricos Luis “Chofo” Méndez y Gustavo “Mono” Bueno, y se destacó la labor del cuerpo técnico, encabezado por Manuel González y a los utileros Juan Grandón y Gonzalo Canales; y se destacó la gran labor y el apoyo que han significado los medios de comunicación tanto regionales, como locales.

En el ámbito futbolístico, Deportes Linares jugará su último partido del campeonato de Tercera División, este viernes a las 20:00 horas en el Tucapel Bustamante, ante el cuadro de Tomas Greig.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo