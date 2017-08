Deporte 24-08-2017

En la Liga Centro Sur de Vóleibol, Bío - Bío se quedó con la fecha tras ganar a Linares

- Técnico cubano quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos

Fueron los dos elencos que por rendimiento llegaron a disputar la final en una nueva fecha de la categoría sub 18, de la Liga Centro Sur de Vóleibol. Aunque el equipo de los albirrojos que dirige el técnico cubano Joaquín Planas, quien está preparando a sus dirigidos para el desafío de los Juegos Binacionales, dio garantías porque presentó jugadores dos años menores en esta serie, pero a pesar de todo quedó conforme con el rendimiento, pero hay que mejorar en algunas jugadas puntuales, sobre todo en el apoyo después del bloqueo.

El comienzo del duelo frente al sexteto del Bío-Bío fue muy parejo, con algunos errores no forzados, donde los “rayados” tuvieron la ocasión de quedarse con la primera manga, pero la desconcentración les pasó la cuenta y terminaron cayendo por 25-22 en cerca de 30 minutos.

Bastaron sólo 26 minutos para que los penquistas se adueñaran del segundo set con amplia ventaja con un guarismo de 25-19. Otra vez las desinteligencias marcaron la diferencia en el equipo linarense.

Da la sensación que los jugadores de Linares sintieron el remezón y se juraron en ganar la tercera manga, y con fuerza, garra y un buen nivel en exactamente 30 minutos se quedaron con el juego en un vibrante y electrizante 26-24.

Pero, cuando los que estuvimos en el Nasim Nome, pensábamos que los “albirrojos” ganaban para estirar un quinto set, no supieron mantener la calma en los momentos claves del encuentro, incluso tuvieron dos ocasiones para haber ganado el juego, pero las ansias los traicionaron y en jugadas puntuales falló el apoyo, cuando el equipo contrario remachaba. Fueron 32 minutos llenos de adrenalina con un público que gritaba cada punto y donde el suspenso y la emoción se dieron cita, aunque los adiestrados por Planas terminarían el duelo inclinándose tras caer por 25-27. Con esa manga el equipo representativo de la Región del Bio- Bio se quedaría con el título.

LOS PROTAGONISTAS

Para el jugador de Linares, Felipe Jorquera, quien fue elegido como el Mejor Opuesto de la fecha, éste partido lo terminan regalando por errores puntuales: “creo que lo que más debemos rescatar es que a pesar de todo, nuestro equipo realizó un buen juego, pero tenemos que mejorar. A pesar que dimos ventaja en la edad creo que nuestro talón de Aquiles fue la recepción y es lo que hay que trabajar para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Binacionales”.

En tanto que el Mejor Líbero, Martín Meza, expresó que “dimos ventaja a nuestros rivales porque más del 70% es del año 2001-2000. Nuestro objetivo lo tenemos claro, son los Binacionales, y estamos preparándonos mejorando el nivel de nuestro juego e intentando solucionar los detalles. Nos faltó un poco de madurez en este partido, mantener el ritmo y soportar el punto a punto”. Este jugador estuvo a punto de integrar la selección nacional que participó en un campeonato a nivel mundial.

Finalmente, el estratega cubano Joaquín Planas realizó un análisis de lo que fue este torneo: “no cabe duda que en esta etapa nuestro equipo estuvo más sólido, porque en Temuco habíamos perdido de forma muy fácil con Providencia y Bío-Bío y el dueño de casa. Sabemos que todavía nos falta y tenemos que llegar a un nivel aceptable en la mitad de septiembre en los Juegos Binacionales. La desconcentración es la mayor debilidad que tenemos, nuestros jugadores tienen talento con el balón, pero en este deporte hay que jugar sin la pelotita donde debemos pensar, apoyar en el momento en que estás defendiendo y atacando que es la esencia de este deporte”.

Entre los jugadores que destacó el técnico que hicieron un buen campeonato en esta fecha fueron: Martín Meza, uno de los mejores líberos en su puesto, muy completo, no tan sólo de Linares, sino del país, y Carlos Fuentes, elegido como Mejor Punta Receptor, quien también tuvo una competencia muy buena capaz de generar su estrategia para implementarla en los éxitos compromisos del equipo.

FOTO: Felipe Jorquera, figura destacada.

2: El técnico Joaquín Planas, dijo que el equipo está alcanzado un mejor nivel.

3: Equipo de Bío-Bío.

4: Los mejores.



(Gerardo Domínguez, Redactor Deportivo)