Crónica 26-07-2019

En la Mesa Interinstitucional Regional del Cáncer Consecuencias del uso de plaguicidas y exposiciones ambientales fueron identificadas en reunión en la UCM

Tres fueron las investigaciones presentadas en la sesión del mes de julio de la Mesa Interinstitucional Regional del Cáncer, instancia en la que participan instituciones públicas y privadas del área oncológica la cual es coordinada por la Seremi de Salud del Maule (SSM) y el Centro Oncológico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM).

En la oportunidad, la Dra. María Teresa Muñoz, vicerrectora de Investigación y Postgrado UCM, expuso la investigación: Situación de exposición a plaguicidas en el Maule, los efectos en la salud y los resultados de la intervención educativa realizada en el período 2016 y 2017.

Por su parte la Dra. Liliana Zúñiga, investigadora UCM, presentó un estudio denominado “Exposición a plaguicidas y efectos neurocognitivos en trabajadores agrícolas” llevado a cabo en Coquimbo, en la U. Católica del Norte, en la que participó como investigadora asociada.

Además, la Dra. Sandra Cortés, de la Pontificia Universidad Católica, cuyo estudio "Exposiciones ambientales en la Cohorte MAUCO”, es parte de un trabajo de larga data respecto de posibles elementos que afectan la salud de la población.

Para la Vicerrectora una de las conclusiones de este encuentro fue que “se pudo ver que el cáncer es multicausal, no solo está asociado a la exposición a plaguicidas, está asociado también a micro partículas de carbono, a la presencia de arsénico que está dentro de los fertilizantes que también son utilizados, la dieta, estilos de vida, todo eso se conjuga y posiblemente lo que hablaba la Dra. Zúñiga respecto de las susceptibilidades de algunas personas se conjugan para esta enfermedad, entonces no es extraño que tengamos esa incidencia más alta en este ámbito”, explicó.

La unión de varios sectores involucrados en el trabajo contra el cáncer y otras enfermedades crónicas es fundamental a la hora de poder optimizar el uso de recursos y poner todos los esfuerzos al servicio de una meta común. De acuerdo a la Vicerrectora Dra. María Teresa Muñoz, estas instancias de trabajo colaborativo son muy relevantes ya que “La idea es ser multisectorial y estar en red con otras universidades y con otras áreas, también del gobierno, a las empresas, que se invite no solo al sector agrícola, sino que también a los actores del ámbito de la educación”, sostuvo.