Cultura 03-03-2018

En la Moneda y en presencia de autoridades locales anuncian celebración del centenario de Margot Loyola Palacios

Este año Margot Loyola cumpliría 100 años y por eso que ya se han comenzado a preparar una serie de actividades en torno a la folclorista local. Este jueves a las 9:30 en el Patio de las Camelias del Palacio de la Moneda se realizó una ceremonia de anuncio de las actividades por el centenario de la artista. En dicha oportunidad participó Manuel Quevedo, director de la Biblioteca Municipal, Michael Concha, concejal y Álvaro Flores, gestor cultural folclórico de la actual administración.

La Presidenta de la República, Michel Bachelet envió un saludo a la cuna de la artista y declaró que espera se le haga un gran reconocimiento “Estamos muy felices de dar inicio oficial a la conmemoración del centenario de Margot Loyola Palacios, que nació en Linares y sabemos que su cuidad junto a otras en nuestro país le harán un merecido homenaje a esta gran folclorista, a esta gran mujer cuyo cumpleaños sería el 15 de septiembre, así que a Linares un abrazo grande y de seguro que va a ser extraordinaria la fiesta”.

En tanto el Ministro de la Cultura y las Artes, Ernesto Ottone aseguró que de estar en Chile visitará nuestra ciudad para celebrar el cumpleaños de la folclorista “Un gran saludo a una ciudad extraordinaria y claramente este centenario será significativo para distintas regiones y ciudades en donde (la artista) tenía una relación especial, así que queremos que se llene de música, de belleza, de folclor y a lo largo de todo Chile en las comunidades en donde ella influenció fuertemente... y si estoy en Chile voy a asistir no se preocupe (le respondió a un periodista) y esperemos que estos 100 años sean tan exitosos como los 100 años de Violeta Parra que sin duda fueron muy importantes en la comuna donde nació, vivió y donde estuvieron estas mujeres extraordinarias de nuestra cultura y patrimonio”.

Quien estuvo presente, fue el concejal Michael Concha quien comentó sobre las iniciativas que se preparan en nuestra ciudad: “nosotros como Municipalidad hemos organizado algunas actividades en torno a la figura de Margot Loyola, ya el próximo viernes 9 tenemos un concierto homenaje a su figura por lo que quiero invitar a las personas… nosotros vamos a tener una agenda relacionada a la artista, ya tenemos los “Mil pañuelos al viento para Margot” que se instauraron hace ya algunos años y esperamos hacer una gran actividad el día 15 de septiembre”.

La autoridad expresó que le gustaría mucho poder contar con la presencia de Osvaldo Cádiz, viudo de Margot “ojalá tengamos la dicha, Osvaldo ha estado viviendo en varias oportunidades hasta nuestra ciudad, debido a que estamos trabajando en la Corporación Margot Loyola Palacios” dijo el concejal quien aseguró que están preparando varias actividades más en nuestra ciudad para celebrarla como corresponde.

Además, Michael Concha espera se pueda concretar la escultura de la artista, la que se instalaría en la Alameda de la ciudad, “es un proyecto en el cual estamos trabajando pero no tenemos fecha de término, yo ya conozco la maqueta en tamaño natural, es una escultura muy hermosa que está desarrollando el destacado escultor Marcos Moreno”.

Finalmente la autoridad manifestó que espera poder transformar la alameda en un paseo cultural, en donde el proyecto de remodelación de la Ex casa de la cultura también está en trámite “se está elaborando un proyecto de remodelación, pero lamentablemente las platas que se necesitan son muchas, estamos hablando de casi 60 millones de pesos y la verdad es que queremos recuperar este espacio”, aseguró.