Deporte 19-08-2020

En la precordillera: Albirrojos realizaron test rápidos del coronavirus

Gabriel Artigues finiquitó vínculo con Deportes Linares y fueron desafectados tres jugadores del plantel

El pasado fin de semana, los jugadores linarenses dieron el primer paso con miras a un posible retorno del fútbol profesional. La precordillera fue el escenario escogido para tomar los exámenes al plantel. El capitán albirrojo, Bastián Irribarra, expresó que “todo fue muy rápido, todos dimos negativo. Ahora solo esperar, para que podamos comenzar las prácticas, hubo muy buena asistencia”.

En tanto que Jorge Vergara, en diálogo con un programa deportivo radial, dijo que “tuvimos cerca de un 89% de los testeos, tuvimos cero falta. Quedan algunos jugadores aún, los cuales están citados para los próximos días”.

Aún no tienen cancha para iniciar la pretemporada que debe estar sujeta a diferentes protocolos. Pero, una de las novedades que llamó la atención y que manifestó el dirigente, fue la relacionada con los contratos a los jugadores. Gracias a gestiones que realizó el propio Vergara, fue posible enterarse que los contratos tenían una cláusula que pocos conocían porque los había redactado Artigues. “Sólo los contratos son vigentes un mes antes del inicio del campeonato. Hay jugadores que están contratados por cifras que no se pueden pagar y lo otro que hay sólo 11 jugadores inscritos en la ANFP”.

Vale decir, poca seriedad de ambas partes, porque es imposible que la Corporación no tuviera conocimiento de esta situación.

SALIDA DE ARTIGUES

La gran noticia fue la salida de Gabriel Artigues. Tras un diálogo con Mauro Suiz, el máximo timonel de la Sociedad Anónima, quien tuvo que arreglar económicamente la salida de Artigues, que curiosamente nos enteramos por parte de un dirigente que nunca tuvo parte accionaria, cosas que pasan sólo en Linares, aunque a decir por muchos, había dirigentes que también tenían conocimiento de esta situación, o sea, existen varios responsables.

RENUNCIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Acusando falta de información por parte de la Corporación, la comisión revisora de cuentas, integrada por Diego Barrios, Francisco Astudillo y Gastón Rojas, acordaron dar un paso al costado. Tenían un plazo de un mes. Los dardos apuntan al actual tesorero Juan Carlos Lara y a la Corporación presidida por Marcos Álvarez. Fue el propio Barrios, quien en declaraciones en un medio de comunicación dijo: “recibimos el mandato en la última asamblea, pero no nos enviaron la información más concreta, sólo se nos hizo llegar el balance que entregaron ellos. Necesitábamos información más concreta y acuciosa en materia de egresos e ingresos. Solicitamos esa información por correo electrónico, pero, no llegó. En lo personal es mi segunda vez que integro esta comisión, y volvió a pasar lo mismo, una pena por la institución. Que esta situación forme un precedente, para dar la transparencia que necesita la institución. Hicimos todos los esfuerzos, pero al final no se pudo revisar nada. Aunque después que se dio a conocer esta situación, de inmediato la Corporación indicó a través de un comunicado de prensa que se hará llegar la información en un plazo de 72 horas. La pregunta es ¿qué pasará ahora con la comisión revisora de cuentas?. ¿Será una renuncia con elástico?

TRES JUGADORES MENOS Y OTROS EN CAPILLA

Jorge Vergara, también se refirió a la salida de tres jugadores del plantel: “ellos faltaron a un compromiso moral y ético. Otros quedaron en capilla, aquí estamos trabajando en forma seria y responsable con protocolos que se deben cumplir ante el organismo rector del fútbol chileno, lo que compromete la salud de las personas. Algunos parece que no se dan cuenta de la situación, que se está viviendo en el país, donde hay que cuidarse. Son medidas duras, pero necesarias, y otros que quedaron condicional”

Extraoficialmente se supo que los jugadores desafectados fueron: Fabián Vásquez, Fabio Jiménez y Maximiliano Samame.

REUNIONES CLAVES

Dos serán las reuniones que se realizarán esta semana, la primera esta jornada donde se verán las caras la Corporación de Deportes Linares y la Sociedad Anónima Deportiva Profesional. La segunda cita será mañana con el alcalde Mario Meza, donde también estarán presentes ambos bandos.

Todos sabemos y no lo vamos a descubrir ahora, que el fútbol es un negocio y que cada cargo recibe una remuneración, o sea todos son pagados.

Sólo esperar que la Corporación y la Sociedad Anónima puedan limar asperezas y trabajar unidos en torno a la institución albirroja. Aunque seamos claros: “el mayor porcentaje lo tiene la Sociedad Anónima con un 60% por ciento, o sea la administración del club”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo