Crónica 28-11-2019

En la Región: Autoridades buscan mayor coordinación con la comunidad para aumentar prevención y vigilancia por incendios forestales



• Para esta temporada CONAF contará con 17 brigadas terrestres, una brigada helitransportada, 6 equipos mecánicos entre Skidders y camiones aljibes, 2 aviones cisternas AT y 4 helicópteros, además de 5 torres de detección



Un reforzamiento en la coordinación de la red de vigilancia territorial y la incorporación de un helicóptero más para la región, son parte de las acciones que se ejecutarán en este verano en materia de prevención y combate a incendios forestales.

Así lo informaron las autoridades regionales luego de la sesión del Comité Operativo de Emergencia (COE) realizado en la central de operaciones de CONAF Maqui 1, donde además pudieron saludar a los brigadistas forestales y pasar revista a los medios terrestres y aéreos que ya se encuentran operativos.

“Los pronósticos no son buenos pero vamos a coordinar los esfuerzos para hacer una prevención y un trabajo en la comunidad para que todas las personas puedan participar de una buena red de vigilancia y que así en todos los sectores puedan estar en comunicación con Conaf, con Bomberos y con los servicios públicos que se van a sumar cuando se active el botón rojo por un aumento en las condiciones de riesgo”, indicó el Intendente Pablo Milad.

La autoridad regional informó que en esta temporada CONAF contará con 24 unidades operativas, compuestas por 17 brigadas terrestres, 1 helitransportada, y 6 equipos mecánicos entre Skidder y camiones aljibes. A ello se suman 5 torres de detección, 2 aviones cisternas AT y 4 helicópteros.

No obstante, Milad insistió en que lo mejor es prevenir: “De aquí a mediados de diciembre vamos a tener la dotación completa, situada en lugares estratégicos de la región, pero lo más importante es recordar que el mejor incendio es el que no se realiza, el que no se efectúa, el que no existe”.

El Director Regional de ONEMI, Carlos Bernales indicó que este COE tuvo carácter informativo “para que todos los actores que componen el sistema de protección civil conozcan los recursos humanos y materiales con que se cuenta y el estado de avance de instalación de toda la fuerza de combate, y nos concentremos en coordinar de forma óptima las acciones de prevención y vigilancia”.

NUEVO HELICÓPTERO

El Director Regional de CONAF, Marcelo Mena, informó que en esta primavera se adelantó el llamado a postulación para los brigadistas así como la instalación de las primeras brigadas y además, se contará con un helicóptero adicional que se instalará en Curicó o en Rauco que se sumará a los otros tres de la temporada anterior.

“La prevención tiene que tener en mente siempre el cuidado de la naturaleza, de nuestra flora y fauna, y la protección de la vida humana. Es fundamental que todos tomemos conciencia que hay un calentamiento global, que va a ocasionar dos grados más de temperatura y por eso, cualquier chispa o fogata, son un riesgo porque hay una gran fragilidad en el entorno por la gran cantidad de combustible seco y baja humedad”, señaló.