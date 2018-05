Deporte 04-05-2018

En la Región de los Ríos: Deportes Linares se despidió de la Copa Chile tras caer con Valdivia

Los partidos fueron de ida y vuelta. El primero se jugó en Linares y los albirrojos ganaron por 2 a 1. En la vuelta los albirrojos cayeron con 2 goles del argentino Gustavo Lanaro, uno de ellos de penal, finalmente los del torreón pasaron sólo por haber convertido un gol de visita.

Deportes Linares no pudo pasar a la segunda fase de Copa Chile, esto luego de perder en calidad de visita por 2 a 0 frente a Deportes Valdivia, equipo de la Primera División B, por lo que ahora los albirrojos dieron vuelta la página y están enfocados en la próxima fecha de la Tercera División con Colina este fin de semana.

Recordemos que los albirrojos superaron por 2 a 1 a Valdivia en el partido de ida realizado en el Tucapel Bustamante Lastra, y cayeron en la vuelta en Valdivia con dos goles del argentino Gustavo Lanaro en el 33 y el 47, el primero de ellos mediante lanzamiento penal. Si los albirrojos linarenses hubieran convertido un gol, pasaban a la ronda de penales, pero finalmente los del torreón pasaron a la otra llave por haber convertido en calidad de visita.

“Ante todo estamos tristes, uno sabe que esto es difícil, que las realidades son distintas, pero en la medida que fuimos jugando la serie, nos dimos cuenta que éramos capaces y la realidad dice que nos eliminan sólo por un gol y por eso nos queda una sensación amarga, pero también de mucho orgullo, porque el equipo apostó a jugar, a mostrar mucha entrega, ya que es un equipo que no se rinde jamás, que intenta mediante el fútbol imponer nuestros términos, no entramos en juego brusco, ni en la desesperación, ni en el desorden y creo que pudimos hacer algo más en esta serie, pero ahora tenemos que volver a la realidad que es nuestra competencia regular”, manifestó el técnico linarense Manuel “Monono” González.

Por su parte Felipe Tenorio, Jugador de Deportes Linares, también analizó el encuentro con Valdivia: “fue un duro partido, se hicieron fuertes de locales, aunque tuvimos posesión de balón, llegamos con claridad y ellos se vieron débiles y preocupados, y se fueron todos atrás y yo creo que estamos bien encaminados en nuestro juego. Ahora tenemos que pensar en Colina, se viene un duro rival y esperamos llegar en las mejores condiciones”.

“Un partido lamentable, siempre es malo perder, sabiendo que pudimos haber hecho algo más. Somos nosotros los responsables, estoy apenado y ofuscado, pero hay que ser maduro, dar vuelta la página y enfocarnos en nuestro objetivo personal que es el campeonato de la Tercera División. Quedamos enojados porque sabemos que tenemos un equipo con el que podíamos avanzar más en Copa Chile, y este campeonato igual es una arma de doble filo, porque nos da la posibilidad de mostrarnos y encarar a equipos de otras divisiones, pero también nos juega en contra en la parte física, porque fue un desgaste importante, ya que jugamos más partidos en la semana y la cancha estaba muy blanda”, indicó Matías Parra, jugador de Deportes Linares.

El próximo encuentro de los albirrojos de Linares es este sábado 5 de mayo, a las 16:00 horas en el Estadio Manuel Rojas del Río, en la cuarta fecha del Torneo de la Tercera División A, frente a AC Colina en la Región Metropolitana.

Un dato: los linarenses están invictos en la tabla de posiciones, a pesar de haber perdido el liderato luego de la igualdad ante Tomas Greig, en el Tucapel Bustamante Lastra. El puntero de la competencia es el cuadro de Municipal Salamanca con 9 puntos, dos más que los dirigidos por el “monono” González.

CARTELERA CUARTA FECHA

Provincial Ovalle – Real San Joaquín

Macul - Rancagua Sur

T. Greig - Salamanca

Colina – Linares

Trasandino – Lautaro

Mejillones – Limache

Municipal Santiago – Rengo

Libre: Osorno



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo