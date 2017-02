Política 03-02-2017

En la región del Maule avanzan en plan de reconstrucción participativo de Santa Olga y alrededores

Con la participación de dirigentes del sector, la ministra (s) de Educación María Isabel Díaz, el Subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes, el Intendente de la región Pablo Meza, el alcalde de Constitución Carlos Valenzuela, además de organizaciones sin fines de lucro y representantes del sector privado, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, encabezó durante esta tarde, la reunión de coordinación que buscaba definir el plan de reconstrucción para las localidades de Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán que, a la fecha, son las zonas más devastadas tras los incendios aún activos en diferentes puntos del país.

“Nosotros hemos tomado un acuerdo, y vamos a perseverar en aquello, que es tener una mesa de trabajo con todos los dirigentes sociales y las actividades representativas del sector, para llevar adelante un proceso de reconstrucción que tenga pertinencia con la realidad de la comuna y, en segundo lugar, que sea adecuado a lo que los vecinos conocen y aspiran”, expresó la secretaria de estado al finalizar la reunión.

El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, manifestó su conformidad con el sentido participativo de este proceso “lo importante es que los dirigentes están conociendo desde el primer minuto lo que estamos decidiendo. No se va a hacer absolutamente nada a espaldas de los dirigentes y eso me deja conforme. Van a surgir muchas dudas pero se están buscando una solución a todas las dudas y planteamientos que nos están haciendo”, expresó.

Respecto de la situación actual de estas localidades, la ministra de vivienda aseveró que “en este incendio no solo se perdieron las viviendas sino que también la infraestructura asociada a los servicios, es decir, colegios, jardín infantil, cuartel de bomberos, etcétera. Todo eso hay que recuperarlo para que la vida en el lugar sea plena”.

Sobre este mismo punto se refirió Mónica Sepúlveda, Presidenta de la junta de vecinos de Santa Olga, quien también participó de la reunión “Es una falta de respeto a sus mismos ciudadanos que después de arrendar una casa por 150 mil pesos, hoy pidan 350 mil pesos a una familia que no tiene nada en los bolsillos. No nos aprovechemos de las circunstancias”, dijo. Agregó también que hay que ir de a poco y no concentrarse en los plazos “yo entiendo que hay mucha gente incómoda, pero esto fue fortuito, a nadie le gustaría perder su casa, a nadie le gustaría pasar por lo que pasamos nosotros, pero las cosas se van dando de a poco. No podemos exigir, por lo menos la solución se está dando”, manifestó.