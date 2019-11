Social 26-11-2019

En la Región del Maule: Con jornada de reflexión autoridades regionales y sociedad civil conmemoran Día de la No Violencia contra la mujer



El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se recuerda anualmente el 25 de Noviembre en Chile y el mundo.



Autoridades del Maule compartieron con mujeres procedentes de distintos sectores de la capital regional.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Intendente del Maule, Pablo Milad, junto a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Obrador y la Directora Regional de SernamEG, Sandra Ulloa, compartieron una jornada de reflexión con cerca de 120 mujeres representantes de la sociedad civil.

Las autoridades se hicieron parte de la campaña “Nada Justifica la Violencia contra la Mujer” y recalcaron que dentro de los lineamientos de la Agenda Mujer presentada por el Presidente Sebastián Piñera, se hace hincapié en la tolerancia cero a la violencia contra la mujer, en todas sus formas.

Durante la inauguración de la actividad, el Intendente Milad destacó el profundo significado que tiene para la sociedad la conmemoración de esta fecha, declarando enfáticamente que en pleno siglo 21 “no podemos permitir la violencia contra las mujeres, considerando que todas las personas tienen los mismos derechos y también los mismos deberes”. Agregó que es tarea de la ciudadanía ayudar a las mujeres que no tienen las posibilidades y la fuerza interior para denunciar a sus agresores de abusos, acosos laborales, acosos sexuales o cualquier denigración. “No lo podemos permitir”, manifestó la máxima autoridad regional.



En tanto, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Obrador, afirmó que este día 25 de Noviembre se dispuso realizar una jornada sobria, con acciones que llamen a tomar conciencia de la existencia de este problema social. “Son éstos los momentos en que uno tiene que reflexionar por todas las mujeres que hemos perdido. Como Ministerio y SernamEG vamos a seguir trabajando fuertemente para que no tengamos ninguna mujer en la región del Maule y a nivel país que muera en manos de un agresor”, recalcó.



Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Sandra Ulloa, dio a conocer las cifras regionales en materia de violencia contra la mujer. Indicó que este año en la Región no se registran femicidios consumados y que los Centros de la Mujer han atendido a 1731 víctimas, un 15% más que en 2018. “El trabajo que hemos estado desarrollando como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en la región del Maule está rindiendo sus frutos”,señaló.