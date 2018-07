Crónica 06-07-2018

En la región maulina: Elaboran proyecto de funcionamiento de la Corporación de Desarrollo Productivo

En el marco de la 691° sesión ordinaria el Consejo Regional (CORE), el Intendente del Maule, Pablo Milad Abusleme, anunció la presentación de un proyecto de funcionamiento de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, cuyo diseño debería estar concluido a fines del presente mes.

La autoridad es a su vez, Presidente de esta entidad de derecho privado, sin fines de lucro e instrumento operativo y ejecutor del Gobierno Regional del Maule. Su principal objetivo es promover el desarrollo productivo territorial.

En su intervención, el Intendente Pablo Milad expuso que “nosotros estamos trabajando en un proyecto para presentarlo a ustedes. Los consejeros regionales son parte fundamental en el funcionamiento de la Corporación. No queremos dejar nada huérfano, es decir, abarcar las necesidades y la proyección de la Región en base a las ideas que ustedes nos pudieran proporcionar. Estamos trabajando en él. Es un proyecto abierto en donde pueden dar sus opiniones, aportar y, si hay algo que no satisface, lo podemos modificar”.

Reconoció el Presidente del Directorio de la CRDP que “hay una muy buena disposición para que trabajemos todos juntos por este proyecto regional y que no sea partidista. Es decir, para que exista un real beneficio de la Corporación a la Región”.