Crónica 02-06-2017

En la región maulina: Seremi de Salud lanza campaña comunicacional “El cigarro sobra”

En nuestro país, el tabaquismo constituye un grave problema de Salud Pública, tenemos la mayor prevalencia de consumo de tabaco, tanto en jóvenes como en adultos en las Américas. Increíblemente prácticamente 45 personas mueren por día en Chile a causa del tabaquismo y más de un billón de pesos es gastado cada año para tratar los problemas de salud provocados por el tabaco. Por ello, se realizó en la región el lanzamiento de la campaña para evitar el inicio del consumo de tabaco en hombres y mujeres entre 10 y 15 años, actividad asociativa entre Seremi de Salud Maule, Servicio de Salud del Maule y Seremi de Educación.



“Más de 20 mil 200 personas anualmente se hospitalizan por enfermedades relacionadas con el tabaco y más de 7 mil 800 personas se les diagnostica cáncer anualmente, tenemos cifras realmente impactantes, es importante hacer un llamado a que los adolescentes principalmente, no inicien su consumo y si ya lo iniciaron a dejar de fumar. La idea es fomentar este tipo de campañas para que la comunidad se entere, sepa de qué se trata, nosotros trabajamos principalmente con la percepción de riesgos, sabemos que es muy baja, que ellos piensan que no se van a enfermar a causa del tabaco, debemos hacerles entender que eso si puede pasar y sobre todo que no lo necesitan para ser incluidos en el grupo etario”, sostuvo la Seremi de Salud del Maule, Valeria Ortiz.



En tanto, Daniel Serrano, asesor del programa de Salud Respiratoria del Servicio de Salud Maule, destacó que “de acuerdo a la última estadística de la encuesta nacional de estadísticas, tenemos un 46% de personas que fuman a nivel nacional, estamos hablando de que cuatro de cada diez personas son adictos al tabaco, de momento lo que estamos haciendo como sala de Enfermedades respiratorias del Adulto (ERA) es consejería previa antitabaco, esto se tiene que realizar en cada evaluación y control de los usuarios que asisten a cada una de nuestras salas. En nuestra región contemplan alrededor de 44 Centros de Salud Familiar, cada uno de ellos cuenta con su sala ERA respectiva”.