En la Región Metropolitana albirrojos inician periplo que les permita llegar a la liguilla final

Partido con Real San Joaquín se juega esta tarde desde las 16:00 horas

En la primera fecha de la primera rueda los albirrojos se impusieron en un dramático encuentro al cuadro de San Joaquín por tres goles a dos. Con anotaciones de Felipe Tenorio de penal y Cristian Monsalve en dos oportunidades. Pero, todos los partidos no son iguales y Monsalve que está lesionado no será de la partida esta tarde en el municipal Arturo Vidal, de la comuna de San Joaquín.

A SUMAR

Es la consigna que se respiró durante toda la semana donde el técnico Rubén Martínez, tuvo más tiempo para dedicarse exclusivamente al trabajo con el plantel. Incluso sumando a dos refuerzos, claro que uno de ellos solamente podría debutar. Se trata de Mauricio Iturra, ex Rangers de Talca, quien es sus primeras palabras señaló que se había afiatado muy bien con sus compañeros: “estamos todos compenetrados en un solo objetivo, lograr el ascenso, por eso hemos llegado para contribuir con un granito de arena para conseguir la meta”. Iturra, tiene 21 años y es volante mixto.

También se incorporó, Adrián Araya, 18 años, centro delantero que viene desde Antofagasta, y que ha sufrido con el clima de nuestra ciudad: “he tenido que levantarme con temperatura bajo cero que no las había vivido en el norte, pero tengo que adaptarme y ser un aporte para lo que nos hemos propuesto”. Araya, llegó gracias a que el técnico Rubén Martínez lo conocía muy bien.

LOS REFUERZOS

En torno a las incorporaciones el nuevo estratega albirrojo dijo que no estaba fácil el mercado para buscar jugadores: “se incorporaron Adrián Araya y Mauricio Iturra, el primero deberá ponerse a punto es un centro delantero que marcará la diferencia. En tanto que Iturra, es un jugador que nos dará un plus distinto para lograr la instancia que nosotros pretendemos estar arriba por su experiencia en el futbol e incluso podría debutar esta tarde por sus características que sin duda nos traerá buenos dividendos”.

POR EL OBJETIVO

El timonel de los albirrojos, Marcos Álvarez, valoró la llegada de estos refuerzos que se suman al objetivo central: “siempre la meta nuestra ha sido llegar a la liguilla, desde un comienzo se armó este plantel con los refuerzos que el anterior técnico pidió, teníamos las posibilidades matemáticas y futbolísticas para haber clasificado en la primera rueda, pero no se consiguió. Por eso ahora queremos estar entre los 4 primeros para meternos en la liguilla”. En torno a los refuerzos señaló que “son de peso ya que uno de ellos Iturra, estuvo jugando todo el campeonato por Rangers, por esos conversamos con la gente talquina y nos cedieron al jugador. En el caso de Araya, es un jugador que lo tuvo Rubén Martínez en Vallenar y es un potente goleador que viene a romper redes”.

LOS TERRENOS YA SON ALBIRROJOS

Otra de las noticias positivas que entregó el presidente linarense, se relaciona con los terrenos que ya son oficialmente de Deportes Linares: “felizmente gracias a un convenio con la Seremi de Bienes Nacionales, el año pasado, ahora los terrenos son del club Deportes Linares Unido. Son 5,43 hectáreas que habían estado abandonadas desde el litigio con el técnico Rolando García, el año 2001. Fueron recuperadas por el abogado Gustavo Dinamarca, el año 2012, pero no habíamos tenido alguna novedad. Por eso ahora que estas hectáreas son de la institución pretendemos a futuro tener nuestro complejo deportivo, que no sólo le sirva a nuestra institución, sino que a toda la comunidad como lo desea el alcalde Mario Meza. Este tema lo abordaremos en la próxima asamblea de socios que se realizará en los próximos días”.

LA ONCENA

Rubén Martínez manifestó que, aunque el equipo titular lo entregará sólo minutos antes de iniciar el duelo ante Real San Joaquín, la más probable alineación que presenten los albirrojos sería muy similar al equipo que presentó en Rancagua, vale decir con: David Pérez, Bastián Irribarra, Alejandro Fariña, Javier Parra, Matías Parra, Johann Barrera, Felipe Tenorio, Edgar Saldaña, Julio Castro, Marco Arriagada y Diego Fuentes.



CARTELERA

Tres partidos completaran la fecha en la jornada dominical, estos son:

16:00 horas R. San Joaquín – D. Linares

17:00 horas T. Greig – Lautaro

18:00 horas Macul- Osorno



