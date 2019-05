Deporte 18-05-2019

En la Región Metropolitana: Deportes Linares quiere seguir invicto ante Municipal Santiago y a la caza del líder

Partido se juega hoy al mediodía

El único invicto del campeonato de Tercera División enfrentará otro partido que se presume será muy complicado, por horario. En todo caso, ayer el equipo viajó con todas las comodidades y pernoctó en el hotel de Miguel Nasur, lo que sin duda es primordial para el rendimiento y desempeño que tendrán los linarenses en esta nueva fecha.

Los santiaguinos, marchan en la quinta posición con 11 unidades, una menos que los albirrojos. Han disputado tres partidos en casa, con dos victorias ante Trasandino y Osorno; y una derrota ante el actual puntero de la competencia Limache. La última alineación que presentó el cuadro capitalino dirigido por Jorge Diaz, en su empate ante Rengo, en calidad de forastero fue con : Jairo López, Orlando Tobar, Luis Maldonado, Jorge Muza, Cristian Femenias, Cristopher Veloso, Paul Valenzuela, Mauricio Rojas, Bastián Meza, Rodrigo Parada y Fabián Pávez .

También esta pasando por un buen momento ya que no ha perdido hace cinco partidos. De acuerdo al técnico Luis Pérez Franco, “es un elenco que tiene buenos jugadores, van bien arriba y siempre en casa son complicados. Pero, nosotros hemos trabajado muy bien, estamos muy motivados y queremos traernos los tres puntos que nos permitan seguir soñando”.

RECUPERADOS

Dos jugadores vuelven a la citación luego de lesiones. Se trata de Ian Pávez y el linarense Cristian Monsalve, quienes destacaron el juego del “depo” y esperan aportar en este partido frente a Municipal Santiago.

“Hemos tenido una semana muy buena, hemos trabajado mucho lo que es la pelota parada, y la verdad es que el equipo está comprometido para volver con los 3 puntos y así quedar punteros. Hay que tratar de no relajarnos, si marcamos el primer gol, ir a buscar el segundo, y salir apretando a Municipal Santiago. Estoy muy feliz por ser considerado en el equipo, espero que la gente que está cerca de Santiago nos vaya a apoyar y que nos siga alentando como siempre, porque la hinchada es súper importante”, dijo el delantero albirrojo Cristian Monsalve.

Por su parte Carlos Ahumada, jugador albirrojo que conoce muy bien a Municipal Santiago, también se refirió a este encuentro por la fecha 8 del Campeonato de la Tercera División: “la verdad es que las expectativas sobre este partido son bastante altas, conozco mucho al equipo de Municipal Santiago y a muchos jugadores, ya que también es mi ex equipo y creo que será un partido bastante duro, como todos los de la Tercera A, están todos los equipos nivelados, pero vamos a implantar nuestro fútbol y las ganas que venimos poniendo y ojalá traer los 3 puntos a Linares, como nosotros y los hinchas lo esperamos”.

TITULARES

Según palabras textuales del técnico del “depo”, el más probable equipo que jugará este mediodía en la cancha sintética del estadio San Ramón sería con: David Pérez, Luis Segura, Pedro Tolosa, Bastián Irribarra, Kevin Leiva, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Aarón Araya, Nazareno Fernández, Bryan Núñez y el artillero máximo Julio Castro. Es casi la misma alineación que terminó jugando frente a Pilmahue.

UBICACIONES

En la tabla de posiciones está en el 1er lugar Deportes Limache con 14 puntos, lo sigue Linares con 12 y +6. Brujas de Salamanca y Deportes Concepción tienen los mismos 12 puntos, pero con +3 y 0 respectivamente. En el 5to lugar está Municipal Santiago y Unión Compañías con 11 puntos y +3; Provincial Ovalle y Trasandino están con 10 puntos y una diferencia de +7 y +3. Rancagua Sur tiene 9 puntos, lo sigue Rengo y Osorno con 8. Mejillones tiene 7 puntos, y Real San Joaquín, Pilmahue y Ferroviarios tienen 3 puntos, con una diferencia de -7, -8 y -15.

CARTELERA

Con cuatro partidos en esta jornada y tres el domingo se disputará una nueva y apasionante fecha en el campeonato de Tercera División. Los encuentros son los siguientes:

Sábado

Municipal Santiago – Deportes Linares 12:00 horas

U. Compañías - Trasandino 12:00 horas

Mejillones – Salamanca 16:00 horas

P. Ovalle – Limache 16:00 horas

Domingo

D. Concepción - San Joaquín 15:30 horas

Rancagua Sur – Osorno 18:00 horas

Ferroviarios – Rengo 18:00 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo