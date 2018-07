Social 03-07-2018

En la región se espera alta postulación de los municipios al llamado de pavimentación participativa

Hasta el 30 de septiembre próximo todos los municipios de la Región del Maule tienen plazo para postular al llamado 28° del programa de pavimentación participativa que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el cual consiste en financiar iniciativas para pavimentar calles, veredas y pasajes en zonas urbanas donde no existan o se encuentren en deterioro que requieran ser repavimentadas.

Al respecto, el Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región del Maule, Gonzalo Montero, realizó nuevamente el llamado a los municipios a postular a este programa del Minvu. “Para este año está abierto el llamado y concurso para pavimentaciones participativas donde los municipios pueden generar los diseños necesarios de los pavimentos que están en mal estado con el fin de que en la prioridad que ellos nos marquen nosotros podamos ir financiándolos”, comentó Montero quien destacó que el Ministro Monckeberg anunció potenciar este programa y priorizar las veredas que benefician directamente a las personas.

La autoridad del ramo informó que todas las iniciativas deben cumplir como primer requisito tener los proyectos aprobados técnicamente por los equipos de Serviu con fecha 30 de septiembre. Una vez cumplido aquello y utilizando el sistema en línea postulan al Minvu con fecha tope de ingreso el 30 de octubre. La selección se hace en el mes diciembre y las obras del llamado 28° se ejecutan durante el año 2019.

En estas iniciativas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realiza el porcentaje mayor de inversión para cada proyecto seleccionado. No obstante, también hay aportes del municipio y de los comités de las familias que se verán beneficiadas con dichas intervenciones. Importante destacar que durante todo el mes de julio habrá capacitación a todos los municipios de la Región de Maule para aclarar dudas de la postulación.

Las obras que fueron financiadas en el llamado 27°, que se cerró en diciembre, se encuentran a punto de ser licitadas y se van a ejecutar durante el segundo semestre. Hay 26 proyectos aprobados que permitirán pavimentar o repavimentar más de 10 kilómetros de calles, veredas y pasajes.

MARCAR LAS PRIORIDADES

“La experiencia del llamado 27° que se cerró a comienzos de este año y, que se informó a los municipios, diría que el 50 por ciento de los municipios generó el diseño necesario para postular a los pavimentos participativos. Donde está la falencia, en que muchos municipios, la gran mayoría entre medianos y pequeños, no tienen la capacidad técnica para generar los diseños. Por lo tanto, la invitación a esos municipios es que se enfoquen en los diseños necesarios para poder postular y ellos nos marquen la prioridad en sus comunas”, enfatizó el Seremi del Minvu.

Quien agregó que cuando estos proyectos “son bien postulados y cuentan con los diseños normalmente el municipio en cuestión se adjudica más de un pavimento en cada llamado”.