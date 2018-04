Social 12-04-2018

En la Universidad Católica del Maule: Comenzó programa de acceso a la pedagogía para jóvenes talentosos

Un total de 29 alumnos de cuarto medio, con una trayectoria destacada, provenientes de Talca, Curicó, Sagrada Familia, Pelarco, San Javier, San Clemente y Linares, se preparan en las aulas de la Universidad Católica del Maule (UCM), para formarse como futuros estudiantes de pedagogía a través del Programa de Atracción de Talentos (PAT).

Se trata de la cuarta generación de jóvenes que participan del PAT, instancia de formación y acercamiento a la carrera docente, por parte de estudiantes de educación media de la región, que han manifestado un interés especial con el mundo de la enseñanza, a través de su orientación vocacional.

Para Sebastián Carrasco, del Instituto Comercial de Linares, el PAT es “algo que me marcó y me está marcando actualmente. Yo converso con amigos o con familiares lo que ha causado en mi vida, les hablo sobre educación, del futuro que yo quiero y que no se ve tan lejano, está a un paso”, aseguró, agregando que “El programa ha sido importante para la decisión que ya tengo tomada”, que es estudiar Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en la UCM.

ACCESO INCLUSIVO

Un total de 43 estudiantes han ingresado a las diferentes carreras de pedagogía que imparte la UCM en Talca y Curicó entre los años 2015 y 2017, dando cuenta así del éxito este programa.

Su coordinadora, Karen Gajardo, explicó que es tal el interés por el programa que, “Como ya es conocido y validado a nivel regional, tenemos un alto interés de estudiantes para ingreso de terceros medios, con 105 preinscritos actualmente, que seguirán en incremento, superando con creces los cupos disponibles”, afirmó.

El PAT en Pedagogía es parte de los Programas de Acceso Inclusivo a la Educación Superior del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP UCM). Quienes logren superar con éxito las exigencias, podrán ingresar a una carrera de pedagogía de la UCM vía admisión especial, sin perjuicio del puntaje obtenido en la PSU.

El programa está dirigido a estudiantes de 3° y 4° año de Educación Media, cuya nota promedio se encuentre en el 10% de mejor rendimiento académico de su generación y que tenga orientaciones o inclinación por seguir una carrera profesional de pedagogía.