Crónica 03-09-2019

En la UTalca expertos analizaron prevalencia de enfermedades cardiovasculares y evaluaron políticas públicas

- En la jornada de Biomedicina de la Facultad de Ciencias de la Salud se dieron a conocer investigaciones científicas de los postgrados en biomedicina.

Dado que las enfermedades cardiovasculares, junto al cáncer, son de las patologías que más muertes generan en Chile y en el mundo, la Universidad de Talca priorizó el desarrollo de investigaciones en torno a esta temática.

Y en el marco de este trabajo, durante esta semana se realizó la Cuarta Jornada de Biomedicina, ocasión en que especialistas analizaron la prevalencia de estas patologías y el impacto de la política pública en su prevención y tratamiento.

En el inicio del evento, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud, expuso Sergio Lavandero, director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, quien dio a conocer los resultados de sus investigaciones y realizó una evaluación de las políticas de prevención y promoción del Minsal. “Las primeras señales son positivas, por ejemplo, en el hábito de fumar. Cuatro años atrás, la Encuesta Nacional de Salud mostraba que teníamos 40% de fumadores y esta es la primera vez, durante mucho tiempo, que disminuyó un 7%. Esto demuestra que cuando se hacen políticas públicas que le hacen difícil a la gente fumar, estas tienen consecuencias. También se ha estado reduciendo el contenido de sal en los alimentos, por ejemplo en el pan. Con respecto a Ley de Etiquetado de los Alimentos, estamos observando si los sellos negros van a ser efectivos”, señaló.

El académico e investigador explicó que, a través del sistema Elige Vivir Sano, el Ministerio de Salud apunta a promover la alimentación de calidad, pero dijo que esto no siempre es posible: “Elige Comer Sano es un programa en teoría bueno, pero a veces la gente no elije. Por ejemplo, los pobres no pueden elegir entonces debemos buscar la forma para que estas políticas efectivamente sean realistas y educar es clave”.

Por su parte, el doctor Rodrigo Moore, académico y director del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la UTalca, manifestó que “las condiciones de la vida nos hacen más propensos a enfermedades cardiovasculares, entonces el desafío grande es cómo hacemos para compatibilizar nuestro quehacer profesional y laboral y que eso no nos complique la salud y nos termine matando”.

En tanto, Lavandero enfatizó que “existen siete factores para tener una salud cardiovascular ideal, hay unos no modificables que son de tipo genéticos, de lo cual no se puede hacer mucho, pero existen otros cuatro que son modificables como hacer ejercicios, fumar, estrés y una dieta sana. Esto tiene que ver con la cultura y la educación sobre la importancia de comer alimentos sanos, sin tanta calorías, grasas saturadas o altos en azucares”.

FOTO: Estudiantes del magister y doctorado en Ciencias Biomédicas expusieron sus investigaciones y compartieron con especialistas